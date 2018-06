¿Las renovables son la solución?: la luz se dispara un 47% en dos años con más eólica y solar

El comportamiento de los precios de la electricidad en los últimos meses está poniendo en entredicho la contribución de las energías renovables a la moderación e incluso el abaratamiento del coste la energía. En lo que va de mes de junio, el megawatio/hora se ha encarecido un 15% en relación con el mismo periodo de 2017, un ejercicio especialmente inflacionista. La comparación con 2016 arroja un espectacular incremento del 47%. Y todo ello a pesar de que la generación de energía con renovables ha sido mayor en 2018 que en los dos años anteriores.

Precisamente, el hecho de que 2017 fuera un año con elevados precios de la electricidad (en ocasiones disparados) se achacó, entre otros factores, a unas condiciones climatológicas adversas para la generación a través de fuentes renovables, que contribuyen a abaratar el mix. La ausencia de lluvia y viento durante buena parte del año obligó al sistema de recurrir con mayor intensidad a las plantas térmicas y también a los ciclos combinados. Y todo ello en plena escalada alcista de las materias primas.

Sin embargo, el escenario ha cambiado radicalmente en los últimos doce meses. Tras un invierno y primavera con abundancia de lluvia y viento, la generación a través de renovables acapara el 44% del total en lo que va de mes de junio, siete puntos porcentuales por encima de la cifra registrada en 2017.

Los números incluso superan los registrados en 2016, con condiciones climatológicas similares. En junio de aquel año, la generación con renovables supuso algo más de un 42% del total, es decir, dos puntos porcentuales por debajo de la que se ha dado en 2018. Y pese a ello, la distancia de los precios está siendo sideral.

El factor nuclear

En la comparación entre los tres años hay un factor discordante en este 2018 que podría explicar parte de esa diferencia. Se trata de la contribución del peso de la energía nuclear en el mix, que se ha reducido de forma considerable en junio de este año debido a los problemas que mantienen sin actividad de generación a la central de Vandellós y que han coincidido con la parada programada de la planta de Trillo para recarga de combustible.

Así, la energía nuclear aportó un 24% de la generación eléctrica en los meses de junio de 2016 y 2017 mientras que el porcentaje se ha reducido hasta poco más del 19% en el mismo mes de 2018. La nuclear produce prácticamente a coste cero y también cuenta entre sus ventajas con el factor de ser libre de emisiones de dióxido de carbono.

Cifras que llegan en pleno debate sobre el futuro de la estrategia energética de España. El nuevo Gobierno tiene una apuesta decidida por dar un gran impulso a las energías renovables y, al mismo tiempo, poner un cierre temprano tanto a las centrales térmicas como a las nucleares. Una estrategia que situaría al gas como energía de respaldo para cubrir el hueco dejado por las plantas que dejarían de funcionar.

Un mercado inexplicable

Una postura notablemente distinta a la defendida por el Gobierno de Mariano Rajoy, partidario de dar entrada a las renovables de una forma mucho más moderada y mantener tecnologías menos eficientes, además de la nuclear por su contribución a la reducción de emisiones y la moderación de los precios energéticos.

Álvaro Nadal, anterior ministro de Energía, defendió en numerosas ocasiones que el cierre de las centrales térmicas y nucleares elevaría el precio de la luz más de un 25%. Sin embargo, los defensores de las renovables sostienen que su implantación no sólo no produciría un efecto inflacionista en la factura sino que, incluso contribuiría a reducirla a medio plazo.

La evolución del mercado mayorista en los últimos meses parece dar la razón a los que alertan sobre el efecto inflacionista del incremento de la generación eléctrica a través de renovables. Sin embargo, no es menos cierto que esta evolución está siendo considera anómala incluso por especialistas y agentes del mercado, que no terminan de entender por qué el megawatio/hora no baja de 50 euros dadas las actuales condiciones.