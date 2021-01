El presidente del Parlamento alemán: "España debe hacer reformas serias para recibir los fondos europeos"

El exministro de Finanzas y presidente del Parlamento alemán, Wolfgang Shäuble, no se muerde la lengua al hablar. El que fuera uno de los azotes de Grecia durante la última gran crisis del euro, se muestra partidario de que el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros sea entregado a cambio de reformas de "calado" a los países que lo necesitan, entre ellos España. Además, Shäuble considera que Europa se ha pasado demasiado tiempo discutiendo sobre el tamaño de las ayudas y cómo deben distribuirse y no lo suficiente en qué debe gastarse durante una entrevista con el diario Financial Times.

"Europa corre el riesgo de fracasar en su misión de impulsar sus perspectivas de crecimiento a través de los 750.000 millones de euros del fondo de recuperación", ha señalado el presidente del Parlamento alemán. Shäuble también ha puesto en duda la capacidad de los Estados miembros, como España o Italia, de poner en marcha las duras reformas económicas necesarias.

"Me preocupan mucho la falta de eficiencia en la ejecución de los programas de reformas de los Estados miembros", ha expresado de forma tajante. El político alemán ha explicado que se deberían haber definido en qué áreas deben invertir los países, como programas relacionados con la inteligencia artificial, la digitalización o políticas contra el cambio climático.

Temor al derroche del dinero

Las palabras de Shäuble son compartidas por la de algunos funcionarios europeos, que alertan de que los países que van a recibir las ayudas están dando largas a la presentación de propuestas detalladas sobre cómo pretenden gastar el dinero del fondo, según indica Financial Times.

Shäuble fue uno de los políticos europeos que más abogó por la austeridad durante la última crisis de deuda que vivió la Eurozona. Incluso fue partidario de suspender a Grecia de la moneda única en 2015 cuando era ministro de Finanzas de Alemania. Aún así, el presidente del Parlamento alemán se ha mostrado favorable al fondo de recuperación y ha señalado que "era la respuesta correcta" a la crisis del coronavirus.

Para recibir el dinero, los países de la Unión Europea tiene que presentar en Bruselas, antes de abril, planes detallados de cómo piensan usar el dinero, en forma de préstamos y subvenciones. La Comisión deberá examinar estos planes y comenzar los desembolsos a partir del segundo semestre de 2021.