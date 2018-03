¿Se reflejará la bajada de las tarifas aéreas en el precio de los billetes?

El Gobierno ha anunciado este martes que bajará las tarifas aéreas en un 12%. ¿Afectará la bajada al pasajero? El titular de Fomento, Íñigo de la Serna, espera que las aerolíneas "mantengan una política de corresponsabilidad con el esfuerzo que está haciendo" el Gobierno y trasladen la bajada al precio del billete.

Esta bajada, que tendrá efecto en 2019, afectará directamente a las tarifas de navegación aérea de ruta de Enaire, no al precio del billete. La decisión de que se vea o no reflejada responde exclusivamente a las compañías, dado que el Gobierno no tiene capacidad legal para obligar la repercusión.

¿Qué harán las aerolíneas? Hasta el momento no han anunciado oficialmente ninguna medida, pero se han mostrado abiertas a reflejar la bajada en los billetes. El pasado febrero, tras la reunión celebrada entre el ministerio y las compañías aéreas, el presidente del grupo Globalia -que cuenta con Air Europa entre sus filiales-, Juan José Hidalgo, aseguró a la prensa que la bajada era positiva y que "sin duda" repercutirá en el precio a pagar por el consumidor.

Ryanair también anunció su intención de reflejar en el billete la reducción de las tasas. Sin embargo, la compañía apuntó que sería "el propio mercado" el que determinará el impacto sobre el precio del billete.

Entre 2012 y 2017, las tarifas aéreas estuvieron congeladas. Sin embargo, en julio del año pasado, el ministro de Fomento anunció una rebaja del 11,5% de cara a 2020. El plan original era rebajar las tarifas un 3% en 2018, un 4% en 2019 y un 5% en 2020. Ahora, se rebajará el 12% para 2019.

Durante la inauguración del @WorldATM_now, he anunciado que @ENAIRE bajará su tarifa de ruta un 3% este 2018 y un 12% en 2019, con lo que pasará a tener la tasa de ruta más baja y más competitiva de los principales proveedores europeos de navegación aérea #ConectadosalFuturopic.twitter.com/HkPReA2ULy — Iñigo de la Serna (@idlserna) 6 de marzo de 2018

Ahorro de las aerolíneas

El titular de Fomento insiste en que con esta nueva rebaja se estima un ahorro adicional de 66 millones de euros para las aerolíneas en 2019 y un ahorro conjunto de 330 millones hasta 2020. De esta cifra, unos 139 millones corresponderían a la bajada de las tarifas de navegación y de las tasas aeroportuarias.

Por ello, se espera que, con estos ahorros, las empresas decidan trasladar la bajada de las tarifas aéreas al precio final del billete para que así el consumidor pueda beneficiarse con la medida.

Desde hace más de un año que tanto el Gobierno como Aena hacen este reclamo a las aerolíneas. La solicitud ha sido extendida en el pasado por el presidente del gestor de aeropuertos, Jaime García-Legaz, y ha sido reiterada este mismo martes por el ministro De la Serna.