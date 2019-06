La refinanciación de DIA se demora y Fridman amenaza con romper el pacto

El celebrado pacto entre LetterOne, fondo de Mikhail Fridman y dueño del 69,7% de DIA, y los bancos no se ha rematado. Ambas partes se habían dado hasta este sábado 15 de junio para sellar su acuerdo. Pero este plazo no se ha cumplido y la compañía ha remitido un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) explicando el estado de este proceso.

"A día de hoy, aunque todavía no se haya alcanzado un acuerdo, las partes siguen en negociaciones. DIA continuará trabajando con LetterOne y los Acreedores Sindicados para tratar de alcanzar un acuerdo lo antes posible", explica en su hecho relevante de este lunes.

DIA debería haber alcanzado un acuerdo con los acreedores, liderados por el Banco Santander, sobre la modificación de los términos de la financiación sindicada existente. El pacto pacto también incluye las nuevas líneas de financiación por un importe de 380 millones de euros.

Este último punto estaría siendo el principal motivo por el que la negociación no cumple los plazos. Según publicada el diario Cinco Días, el interés y la comisiones dividen a ambas partes. Mientras que los acreedores piden entre un 7% y un 10% anual, el fondo de Mikhail Fridman solo ofrecen un 5%.

A día de hoy, aunque todavía no se haya alcanzado un acuerdo, las partes siguen en negociaciones"

DIA explica en su comunicado que LetterOne no ha ejercitado su derecho a terminar con el acuerdo al no cumplir con las fechas, pero "se reserva su derecho a hacerlo en cualquier momento si considerase que no es posible alcanzar pronto un acuerdo ejecutable que asegure una estructura de capital viable a largo plazo para DIA, en términos y condiciones aceptables para LetterOne y la Sociedad", detalla.

La falta de acuerdo deja en 'stand by' el rescate de DIA. La ampliación de capital de 500 millones de euros que se aprobó en la junta de accionistas se pondrá en marcha una vez se cierre este acuerdo entre acreedores y la empresa. La cadena de supermercados señala que este pacto es necesario para que se garantice una estructura de capital viable a largo plazo, en términos y condiciones aceptables para LetterOne y DIA.