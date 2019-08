El Gobierno endurecerá la regulación del juego a petición del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha confirmado que el Ministerio de Hacienda les ha comunicado en un escrito que “acepta expresamente” todas las recomendaciones que la Institución trasladó al Gobierno el pasado mes de mayo con el objetivo de regular la publicidad del juego y las apuestas y de proteger a los colectivos más vulnerables a la adicción a este, especialmente los menores de edad.

Prohibir o limitar la publicidad

Desde la Institución se solicitaba la prohibición total de la publicidad relacionada con el juego y las apuestas en los medios de comunicación, radio, televisión e internet, pero excluían de ese veto a las loterías y apuestas de Loterías y Apuestas del Estado y de la ONCE.

No se permitirá que las empresas del sector usen a personajes públicos como reclamo publicitario

Si desde el Gobierno no seguían la recomendación de prohibir la publicidad, se aconsejaba limitarla a franjas horarias reducidas que no invadan el horario infantil y no permitir que las empresas del sector usen a personajes públicos como reclamo publicitario.

El Defensor del Pueblo también hacía hincapié en la necesidad de incluir una referencia expresa al juego online. En esta línea, otra de las medidas propuestas consistía en limitar los depósitos de los jugadores teniendo en cuenta su actividad en todas las plataformas de juego.

En el escrito recibido por Fernández Marugán, el Gobierno muestra su voluntad de mejorar la redacción del Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades del juego y casas de apuestas. Aún así, desde la Institución remarcan que harán un seguimiento exhaustivo de la efectiva implantación de estas recomendaciones.

Características similares al “consumo de tabaco o de drogas”

Según el Defensor del Pueblo, el fenómeno de la difusión del juego afecta sobre todo a menores de edad, y llama a reforzar las políticas activas de juego responsable para proteger a los colectivos con más riesgo. Además, compara los efectos del juego con los que produce el consumo de tabaco o de drogas. Así mismo, solicita que se continúen investigando los efectos que el juego tiene en las personas más vulnerables a esta adicción.

Mayor dotación económica

Por último, el Gobierno se ha comprometido a aumentar la dotación económica para reforzar todas estas medidas en los próximos Presupuestos Generales del Estado.