Los vascos no podrán reclamar el impuesto de las hipotecas tras la sentencia del TS

La sentencia del Tribunal Supremo que obliga a los bancos y no a los clientes a pagar el Impuestos de Actos Jurídicos Documentados (AJD) no afectaría a las personas que hayan contraído una hipoteca de primera vivienda en el País Vasco, por lo que no podrían pedir la devolución de la cantidad pagada.

El escrito del Alto Tribunal atañe al régimen de procesos contenciosos-administrativos españoles, por lo que los expertos coinciden en que las reclamaciones se tendrán que hacer ante la administración de Hacienda.

El régimen tributario vasco está sustentado en tres haciendas distintas de la española, por lo que no tendría cabida la reclamación El tipo impositivo de este impuesto oscila entre el 0,5% y el 1,5% sobre el valor de la hipoteca en función de la Comunidad Autónoma, por lo que en una hipoteca media de 120.000 euros se sitúa entre los 600 euros y los 1.800 euros. De este modo, su devolución al cliente implicará un duro golpe para las entidades financieras.

La sentencia puede generar un agujero de hasta 9.000 millones de euros, según analistas de Morgan Stanley y BBVA. Un impacto de esta magnitud podría llevar a pérdidas anuales a alguna entidad e incluso forzar fusiones.