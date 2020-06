Telefónica y Vodafone dan gratis al Gobierno el rastreo por la covid-19; Orange cobra por ello

Orange cobrará 60.500 euros por facilitar datos de movilidad de sus usuarios para el desarrollo del estudio DataCOVID-19 liderado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), al frente de la cual se encuentra Carme Artigas.

Un proyecto en el que también participan Telefónica y Vodafone, pero que en su caso han renunciado a cobrar cualquier tipo de honorario a modo de donación para combatir la covid-19, tal y como pone de relieve la memoria justificativa de la contratación pública a tal efecto.

"Desde el primer momento tanto Vodafone como Telefónica manifestaron su disposición a realizar las entregas de información que el INE demandara de forma gratuita durante el estado de alarma; en el caso de Orange, también manifestó su disposición suministrar los datos para esta iniciativa de forma gratuita mientras dure el estado de alarma, pero a repercutir el coste asociado al procesado y tratamiento de dichos datos así como el soporte posterior al cliente en el uso, integración e interpretación de dichos datos", explica el documento público.

Por el estudio del INE los operadores se embolsaron medio millón de euros

El objetivo es estudiar la movilidad de los ciudadanos y aplicarla a la crisis pandémica causada por el coronavirus. Es una suerte de extensión del plan impulsado a finales del año pasado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El plan contemplaba el análisis de los datos extraídos del cruzamiento de la información de los operadores participantes por parte del INE (Instituto Nacional de Estadística). Un análisis de información que se hace de forma anónima y agregada: Es decir, no hay nombres y apellidos tras cada dato, y son tratados en paquetes resumidos, no de forma individualizada, y cumpliendo con el Reglamento General de Protección de Datos.

Quitar el GPS no sirve de nada

Ahora el objetivo es similar pero lo lidera la SEDIA, tal y como apunta el documento. “DataCOVID-19: estudio de la movilidad aplicada la crisis sanitaria. Encomendar a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, siguiendo el modelo emprendido por el Instituto Nacional de Estadística en su estudio de movilidad y a través del cruce de datos de las operadoras móviles, de manera agregada y anonimizada, el análisis de la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento".

En el caso del estudio liderado por el Instituto Nacional de Estadística los operadores de telecomunicaciones que participaron en el mismo (Movistar, Orange y Vodafone) se embolsaron un total de medio millón de euros con cargo a las cuentas públicas, tal y como desveló este medio.

El rastreo, ceñido a un número concreto de usuarios, no puede ser evitado a través del disposotivo, ya que se realiza a través de las antenas de telefonía móvil, no del GPS -no sirve de nada desactivarlo-, si bien los operadores excluyeron del estudio a los clientes que informaron no querer formar parte del mismo, según las propias 'telecos'.