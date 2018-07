El día de hoy en la ciudad de Barcelona ha supuesto una nueva jornada de disturbios y altercados entre los taxistas y los conductores de Uber y Cabify.

Según relatan desde Unauto, la principal asociación de los VTC, sus conductores han sufrido no sólo el caos circulatorio causado por las marchas lentas y los paros de los taxistas, sino que la situación ha ido a más.

Entre las incidencias registradas destacan dos: "un vehículo de Uber volcado en el aeropuerto del Prat y varios disparos a un grupo de conductores que ha acabado con lunas del coche con impactos de bala", asegura el presidente de Unauto Barcelona, Josep Maria Goñi.

Vuelco del coche

Un vehículo de Uber se encontraba en el aeropuerto del Prat con pasajeros dentro "cuando un grupo de taxistas lo han atacado hasta volcarlo. Había una pareja de clientes dentro del coche pero afortunadamente no ha habido heridos". Los Mossos d' Esquadra han intervenido y han detenido a "15 personas", afirman desde Unauto. "Todo ha sido filmado", aseguran.

Tiros a un vehículo Cabify

"También nos han tiroteado", lamenta Goñi. "A lo largo del día hemos sufrido diversos ataques con balas. De todos los vehículos atacados, uno de la compañía Cabify está siendo analizado por el departamento de balística de los Mossos ya que ha sido el único cuya bala no ha entrado y salido por los cristales, sino que se ha incrustado en el interior del vehículo", relata. El trabajo de la policía ahora es analizar "qué tipo de bala es, si corresponde a un rifle, pistola…", explica.

Ataques con ácido

Además, Goñi asegura que "un pequeño grupo de taxistas radicales, autores de todos estos altercados, van con pistolas, cadenas, porras e incluso ácido que tiran en la cara a los chóferes". Como consecuencia de esto, "un conductor de Cabify ya ha tenido que pasar por el hospital con quemaduras de primer grado".

El incidente, que tuvo lugar ayer durante la segunda jornada de huelga de los taxistas, se dio en la Gran Vía de la ciudad condal. "La suerte es que el conductor pudo ser atendido rápidamente antes de acudir al hospital por una farmacéutica", cuenta Goñi.

Además, desde los VTC instan a la clase política y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en concreto, a que "no cedan al chantaje de los taxistas". "Le pedimos fortaleza", apunta el presidente de Unauto. "No estamos ante una situación menor, estamos ante una situación muy complicada. Consideramos que en la ciudad de Barcelona operan grupos de taxistas radicales que funcionan de manera coordinada y que tienen objetivos mafiosos", denuncia Goñi. "Barcelona no se merece una situación como la que estamos viviendo en estos momentos", concluye.