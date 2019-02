S&P ve "racional" que Santander no recompre sus 'CoCos' y calcula que se ahorrará 12 millones al año

S&P Global Rating considera "completamente racional" que Banco Santander decidiese este martes no amortizar la emisión de participaciones preferentes contingentemente convertibles en acciones ordinarias ('CoCos', en la jerga financiera) que colocó en marzo de 2014 en su primera ventana de oportunidad, ya que le permitirá un ahorro de doce millones de euros anuales.

En un informe publicado este miércoles, la agencia ha señalado que, a pesar de que durante los últimos años los bancos europeos han estado "ansiosos" por ejecutar su 'call' de recompra para reemplazar una deuda cara por otra a un coste mucho menor, el panorama es diferente actualmente. "La ecuación ha cambiado", ha apuntado.

En este sentido, la refinanciación de algunos de estos instrumentos tendría un coste superior al de mantenerlos, incluso después de que el cupón se reinicie en la primera fecha de amortización. Por ello, S&P considera que la decisión de Santander en este contexto "parece completamente racional" y fue "directa y económica", ya que permitirá a la entidad ahorrar unos 12 millones de euros al año.

Santander se ha convertido en el primer banco europeo que decide no amortizar una emisión de 'CoCos' en la primera ventana de oportunidad

Banco Santander se ha convertido en el primer banco europeo que decide no amortizar una emisión de 'CoCos' en la primera ventana de oportunidad (marzo de 2019). El cupón de la emisión de 1.500 millones de 2014 era del 6,25% y pasará a devengar un interés de alrededor del 5,5%, frente al cupón del 7,5% anual de la última emisión de este tipo de deuda de Santander la semana pasada, que ascendió a 1.200 millones de dólares.

Según S&P, la decisión de no amortizar sorprendió e incluso decepcionó al mercado, pero no lo escandalizó, aunque desafiar sus expectativas (los inversores daban por hecho que Santander, al igual que el resto de entidades, recompraría sus 'CoCos' en la primera ventana de oportunidad) afectará a la cotización de estos instrumentos de deuda perpetua en el futuro.

Además, S&P ve probable que los inversores exijan cupones más altos en las nuevas emisiones, lo que podría ser más costoso para Santander en el largo plazo y, de hecho, "podría afectar a todos los bancos europeos", a menos que el mercado vea una posicionamiento claramente diferenciado entre los emisores bancarios.

En cualquier caso, la agencia de calificación crediticia ha apuntado que los inversores de instrumentos AT 1 "no se asustan fácilmente" y saben que se enfrentan a riesgos como que no se amorticen, que no se pague el cupón, que se convierta a la baja o que cambien los estándares regulatorios.

Santander, ¿malinterpretado o subestimado?