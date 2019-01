¿Qué piden los taxistas? Las condiciones que les han llevado a hacer huelga en Madrid y Barcelona

Madrid y Barcelona afrontan este martes una nueva jornada de huelga indefinida convocada por los taxistas. En la capital, las asociaciones del sector intentaron con el Gobierno regional llegar a un acuerdo en torno a la regulación de las VTC, como Cabify o Uber, aunque sin éxito alguno. Y en la ciudad condal, más de lo mismo.

No es la primera vez que los taxistas inician parones indefinidos, motivados por la batalla contra los vehículos de alquiler con conductor. Aunque esta vez, el órdago parece definitivo. "Uber y Cabify tienen que desaparecer de las calles, sino mantendremos de forma indefinida el bloqueo de la ciudad", explica un representante madrileño del taxi a Vózpopuli.

Se trata, pues, de la segunda huelga indefinida en menos de un año. La última, llegó durante los meses de verano. Ahora parece haber adquirido una trascendencia quizás algo mayor. ¿El motivo? Coincide con la semana del Fitur 2019 en Madrid, una de las ferias de turismo más importantes a nivel internacional.

El punto de partida de la huelga

La última decisión de la Generalitat en torno a Cabify y Uber fue el detonante que provocó que miles de taxistas se echaran a la calle y paralizaran vías como la M-40 madrileña o la Diagonal en Barcelona.

El pasado 18 de enero, el Ejecutivo catalán propuso unos 15 minutos de precontratación para poder ofrecer el servicio. Es decir, que el tiempo de espera mínimo para acceder a un Cabify o un Uber, fuera de un cuarto de hora. La propuesta se aprobaría mediante decreto ley, sin que sea el Área Metropolitana de Barcelona la que tenga la competencia.

Una medida que no ha gustado a nadie. Cabify, por su parte, esgrimía que la propuesta de la Generalitat no hacía más que "restringir y discriminar" a las VTC, "en favor del sector del taxi". Mientras, los taxistas consideran que esos 15 minutos no son suficientes.

Qué piden los taxistas

Desde la Asociación Gremial del Auto del Taxi de Madrid son tres condiciones las que exigen a las administraciones:

Precontratación por Ley igual para toda España

Regulación horaria de VTC y ordenación de su funcionamiento

Tarifa municipal

Sus exigencias y pretensiones parecen claras: "No nos levantaremos hasta tener una solución", espetaba ha Miguel Ángel Leal, presidente de Gremial y Fedetaxi.

El punto de la precontratación es, quizás, uno de los más trascendentes de todas sus exigencias. Primero, porque es lo que les ha llevado a volver a convocar la huelga indefinida. Segundo, porque según pide el sector del Taxi el tiempo previo para contratar un servicio como Cabify o Uber, debería ser de unas 24 horas.

Por otro lado, en cuanto a la regulación horario. Los taxistas pidieron que las VTC no pudiesen trabajar más de 16 horas al día, así como un límite semanal de servicios.