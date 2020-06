El juez pide a PwC que entregue todo el 'material digital' recabado para el 'forensic' de BBVA

El juez Manuel García-Castellón, las acusaciones del caso y la Fiscalía Anticorrupción han pedido al responsable del 'forensic' de PwC, Javier López Andreo, que entregue toda la documentación recababa para Garrigues y BBVA dentro del marco de la investigación realizada, según ha podido saber Vozpópuli por fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio.

Estas mismas fuentes han asegurado a este medio que el propio juez habría advertido al profesional de la 'big four' que podría cometer un delito de desobediencia si no entrega todos las "evidencias digitales" recabadas para el informe 'forensic'. En este sentido, el magistrado ha recordado a López Andreo que no se encuentra bajo secreto de abogado-cliente y que como perito tiene que hacer constar cualquier evidencia directa.

Sólo el 10% de la información

En su primera declaración, Andreo reconoció que el 'forensic' sólo había analizado el 10% de la información con la que cuenta el banco. Al inicio de ésta, PwC ofreció a los abogados de la entidad (Garrigues y Uría) un mapa de calor con todas las líneas de investigación que proponían realizar y que suponía la revisión de un total de 2,3 millones de hits (ítems a revisar).

Según las estimaciones proporcionadas por la consultora, el tiempo de ejecución de esta revisión ascendía a dos años. En este contexto y ante la necesidad de dar respuesta a los requerimientos judiciales, los abogados de la defensa proporcionaron a la firma unos criterios de priorización que "maximizaban la posibilidad de obtener información relevante para el caso", explican fuentes de BBVA, que añaden que "en ningún momento se descartó la revisión del resto".

De hecho, el banco ha añadido líneas adicionales a la investigación como consecuencia de peticiones del propio Juez. El informe de PwC lo encargó a comienzos de 2019 el actual presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, si bien antes, con Francisco González en la presidencia del banco, hizo abrir una investigación interna.