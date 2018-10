Trabajadores y dirigentes políticos protestan contra el cierre de Alcoa en La Coruña y Avilés

Cientos de personas, entre ellas dirigentes del ámbito político, económico, social y sindical se han concentrado este sábado en La Coruña para participar en una protesta contra la decisión de la multinacional estadounidense Alcoa de cerrar sus fábricas de aluminio en Avilés y La Coruña.

La manifestación, que partió pasadas las once de esta mañana de la plaza de A Palloza, se produce un día después de que los gobiernos de Asturias y Galicia iniciasen contactos en firme para tratar de revertir esa decisión.

También los ayuntamientos de las dos ciudades afectadas aprobaron iniciativas de rechazo.

Los trabajadores, por su parte, han trasladado a la calle sus protestas con acciones reivindicativas, como la quema de neumáticos y cortes de tráfico.

"Echaremos el resto"

El presidente del comité de empresa de la planta de Alcoa en La Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha hecho este sábado hincapié en que tendrán el suficiente resuello para plantar cara a la decisión de la multinacional estadounidense."Estamos bien, con todas las fuerzas del mundo y dispuestos a luchar", ha dicho antes de la salida de una protesta en la Plaza de A Palloza, y ha contado que si ya trabajando lo hacen veinticuatro horas, a turnos, comiendo y durmiendo cuando se puede, pues en este momento luchar "no es que sea un caramelo" lógicamente, ha matizado, pero "estamos dispuestos a llegar hasta los últimos extremos".Ha reclamado Corbacho negociación y diálogo, "la empresa no puede imponer", ha dicho a la prensa allí congregada, y ha exigido, una vez se retire el ERE extintivo, acuerdos con todas las partes, los cuales pasan por el hecho de que Alcoa dé marcha atrás en ese "expediente" de despido colectivo.Ha señalado que "no se puede ir con esa prepotencia", tampoco llevar el funcionamiento de venir "a explotar las instalaciones", -de los once complejos comprados en un inicio quedan cuatro-, sacar "rendimiento máximo" e irse posteriormente a otras localizaciones.

"La culpa es de la empresa"

Alcoa, ha resumido, "quiere el mercado, no las plantas, lo demuestra desde que aterrizó en España".

En todo caso, ha vuelto a insistir en la mano tendida al diálogo porque la otra decisión, unilateral, solamente funciona así "si se va con una prepotencia tremenda", ha apostillado.

"Culpable" de lo que está ocurriendo es la empresa en este momento, ha puntualizado, y ha añadido que, no obstante, "no está bien regulado el mercado eléctrico" en España y "los consumidores estamos hasta las narices, es un cachondeo", pero se puede entrar a ver "cualquier dinámica" desde la retirada de ese ERE, premisa básica, ha manifestado el máximo responsable del comité.

Los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y Asturias, Javier Fernández, acordaron, tras reunirse en Oviedo, "ir de la mano" para tratar de revertir el cierre, al tiempo que reclamaron al Gobierno central, como ha hecho Corbacho, un marco de regulación del precio de la energía para los próximos años.