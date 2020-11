Prosegur prepara con una empresa del BBVA un sistema para 'firmar' con la voz

Prosegur ha seleccionado a Veridas, empresa participada mayoritariamente por BBVA, como una de las cinco startups que formará parte de su programa de innovación abierta, denominado Come In. La compañía, con sede en Navarra, se dedica a la identificación de personas mediante sistemas biométricos, es decir, a certificar que un usuario es quien dice ser para la realización de cualquier operación. Come In pretende encontrar startups que permitan innovar en áreas en las que trabaja Prosegur, como alarmas, ciberseguridad o dinero en efectivo.

"Prosegur Alarms planteó un reto enfocado a simplificar la gestión de servicios sin interacción humana. En concreto, Prosegur Alarms busca mejorar y potenciar la experiencia del usuario cuando este se pone en contacto con la central receptora de alarmas. En la actualidad, el proceso de identificación del cliente exige una palabra clave de seguridad. El ganador del reto lanzado por Prosegur Alarms, Veridas, presentó una propuesta que consiste en utilizar tecnología biométrica de voz para identificar al cliente que contacta con Prosegur Alarms y darle una respuesta inmediata", explican desde Prosegur a Vozpópuli.

La empresa de seguridad añade que "ambas compañías estamos trabajando en el desarrollo de un piloto para testar su tecnología de autenticación de la identidad del cliente a través del análisis de su voz. Es importante garantizar la fiabilidad de la solución así como su facilidad de implementación en los mercados en los que opera Prosegur Alarms. Una vez validada la tecnología, se desarrollará un producto mínimo viable (MVP) y la última etapa será la de industrialización de la solución".

Una empresa de BBVA