Por qué no hace falta prohibir los vuelos desde Brasil y Sudáfrica por las nuevas cepas

La Comunidad de Madrid está reclamando al Gobierno que suspenda los vuelos desde Brasil y Sudáfrica a España ante la presencia de las nuevas cepas de coronavirus detectadas en ambos países. La petición, avanzada este lunes por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, la ha formalizado este martes el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, a través de una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

En el documento, Escudero expone que "al igual que ha ocurrido con la cepa británica", las nuevas variantes de la covid-19 en Brasil y Sudáfrica "se están revelando con una altísima capacidad de contagio". Asimismo, el Ejecutivo de Díaz Ayuso reclama a Sanidad que "refuerce las medidas de control para evitar que entren nuevos casos", especialmente por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Este miércoles hay programados siete vuelos directos desde el aeropuerto de Sao Paulo a la capital española, según consta en la web del gestor aeroportuario Aena. A estos se suman otros seis desde Río de Janeiro. Desde Sudáfrica no hay vuelos directos disponibles hacia Madrid, aunque los pasajeros pueden llegar realizando escalas en otros países, tal y como ha comprobado este periódico.

Sin embargo, desde el Ministerio del Interior confirman a Vozpópuli que actualmente está vigente la orden del 29 de diciembre de 2020 "por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19".

Estos países tienen restricciones

A efectos de esta orden, basada en una inicial aprobada el pasado 17 de julio de 2020 por recomendación de la Comisión Europea, se denegará la entrada a toda persona nacional de un tercer país, salvo que sea residente habitual en la UE y se dirija a ese país o tengan un visado de larga duración expedido por un Estado miembro y se dirija a él. Esto incluye a los españoles o residentes legales en España. "No puedes cerrar las fronteras a tus ciudadanos", comentan fuentes del sector aéreo.

También podrán viajar a España desde estos terceros países los profesionales de la salud, personal de transporte, personal diplomático, trabajadores altamente cualificados cuya labor sea necesaria, y personas que viajen por motivos familiares imperativos debidamente acreditados o por motivos de fuerza mayor, según consta en el citado documento.

De estas restricciones se excluyen a los pasajeros que procedan de algunos países acordados por la UE. Estos son Australia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, China, RAE de Hong Kong y RAE de Macao. Sin embargo, Brasil y Sudáfrica no están excluidos, con lo cual solo entrarán en España los viajeros que cumplan alguna de las excepciones mencionadas.

Los que puedan viajar, deben hacerlo con una PCR negativa

La orden recoge que "con el fin de no tener que recurrir al procedimiento administrativo de denegación de entrada, se colaborará con los transportistas y las autoridades de los Estados vecinos al objeto de que no se permita el viaje". No obstante, desde el Ministerio del Interior aseguran a este periódico que estas entradas se supervisan "en el control de aduanas".

Además, aquellos que queden exentos de las restricciones de viaje a la UE, también deberán cumplir otra de las obligaciones vigentes en España desde noviembre para los pasajeros que procedan de países considerados "de riesgo": llegar con una PCR negativa realizada en las últimas 72 horas.

Por ahora, el ministro de Sanidad ha rechazado las posibilidad de cancelar los vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica, y ha recordado que los ciudadanos procedentes de estos países ya tienen la obligación de entrar en España con una PCR negativa. "A partir de aquí, vamos a ir viendo qué medidas toman nuestros socios europeos y, si hace falta incrementar medidas de protección, lo haremos", sentencia.