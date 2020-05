La "prohibición" de las rebajas desata la guerra entre Sanidad, Comercio y el sector textil

El párrafo de la discordia estaba bien escondido en la orden ministerial publicada el sábado, que ordena las actividades que pueden realizarse en la fase 1 del proceso de 'desescalada'. Recogida como una disposición adicional, al final del último capítulo y muy alejada del relacionado con el comercio, el título dice: Restricción a las acciones comerciales con resultado de aglomeraciones.

En dicho punto se explica que "los establecimientos no podrán anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones de público, tanto dentro del establecimiento comercial como en sus inmediaciones", y añade: "Esta restricción no afectará a las ventas en rebaja ni tampoco ventas en oferta o promoción que se realicen a través de la página web". Tormenta desatada y petición de explicaciones. El textil mira a Comercio y Comercio mira a Sanidad, mientras manda mensajes de calma al sector, que denuncia no haber sido consultado ni para este punto ni para ningún otro.

¿Qué se prohíbe exactamente? ¿Pueden rebajarse artículos sin anunciarlo? ¿Depende de la capacidad de llamamiento del local? ¿Estamos hablando solo de campañas publicitarias? ¿Han vetado las rebajas? Estas y otras preguntas rondaban desde este domingo en el sector textil, que demandó a Comercio más claridad e información sobre el punto en cuestión. En Comercio, no obstante, tardaron en reaccionar; fuentes del sector aseguran que al ministerio de Maroto le pilló "de sorpresa" la inclusión de la restricción en el BOE, y que señalaban de forma directa a Sanidad por encargarse de su redacción.

"La Secretaria de Estado de Comercio nos dijo este lunes que no iban a prohibirse las rebajas, que se trataba de evitar grandes campañas que generaran colas fuera de las tiendas", cuentan desde el sector. A la patronal del textil, Acotex, les dijeron también desde Comercio algo parecido: que sí se pueden hacer rebajas y promociones, siempre y cuando se eviten las aglomeraciones. También ese mensaje tienen entendido los sindicatos consultados por este periódico, que apuntan a que lo que no pueden hacerse son grandes campañas como "el día sin IVA". No obstante, el silencio reina el Gobierno y la aclaración pública, a cierre de este artículo el martes por la noche, no llega.

Recordemos que, de momento, esta restricción afectaría solo a los comercios que abren en la fase 1, los de menos de 400 metros cuadrados, por lo que las grandes campañas de rebajas gigantes como El Corte Inglés o Inditex ni siquiera estarían contempladas -al menos en esta etapa-.

El cabreo del pequeño comercio

Sin aclaración oficial, el más perjudicado es, claro, el pequeño comercio, que ahora mismo tienen la persiana levantada en fase 1 y que no suele competir en el terreno online. Por eso, las fuentes consultadas exigen al Gobierno que aclare que no se está refiriendo a que no pueden rebajar artículos en sus tiendas, algo que, por otra parte, afectaría a otras leyes.

En este sentido, las mismas fuentes insisten en que el artículo "está redactado tan mal que, con la mejor intención, vuelve a meter la pata", y que habría servido con solicitar que se ordenaran las colas en los establecimientos, como ahora se hace en los supermercados.

"Fundamentar esta medida en el hecho de evitar posibles aglomeraciones carece de sentido cuando ya hay establecidas limitaciones de aforo en los locales comerciales para las distintas fases, encaminadas a garantizar la seguridad de comerciantes y consumidores", explican desde la Confederación Española de Comercio (CEC). Con todo, los dueños de los locales que lucen ya sus productos en el escaparate esperan a que el Gobierno clarifique su restricción y de luz verde a las promociones.