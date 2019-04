La productora británica de 'Flashdance' abre oficina en Madrid por el 'brexit'

Selladoor Worldwide, la productora teatral británica que en la actualidad representa en Barcelona el espectáculo Flashdance, ha abierto recientemente oficina en Madrid por el brexit. La compañía también aprovechará los menores costes que en España supone el pago por derechos intelectuales a los autores, y empleados de sus espectáculos, en comparación con otros países.

La empresa pretende que su sede en la capital española se convierta en una especie de hub teatral desde el que exportar sus espectáculos a otros países europeos y latinoamericanos. Según ha explicado la productora británica a este diario, la salida prevista de Reino Unido de la UE ha sido uno de los motivos que ha impulsado la decisión de instalarse en Madrid.

"El brexit ocasionará barreras burocráticas, administrativas, y también mayores costes para poder expandir nuestros musicales por el resto de países europeos", ha indicado JC Storm, al frente de Selladoor España.

El director de la filial española de la firma creada en 2009 por David Hutchinson y Phillip Rowntree ha avanzado que se han propuesto crear en Madrid contenidos en español para sus espectáculos que puedan exportar a Latinoamérica, y también "espectáculos internacionales con los costes españoles".

Menores costes en España

Storm ha indicado que los pagos por royalties que las productoras tienen que pagar en Reino Unido o en Estados Unidos a los autores y creadores de las obras cada vez que estas se representan no existen en España en el caso de adaptar obras o musicales del país. Además, ha añadido, los menores costes de producción y de mano de obra en el mercado español han facilitado la iniciativa de instalarse en Madrid.

El pasado año la compañía representó espectáculos como Big Fish The Musical; Fame The Musical; Flashdance The Musical; o El musical de Madagascar. El pasado mes estrenó en el Teatro Tívoli de Barcelona el musical adaptado de la película Flashdance. La compañía tiene previsto estrenar el mismo musical en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid el próximo año.