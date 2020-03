Prisa llama a Gómez-Acebo y Pérez-Llorca para salvar la venta de Media Capital

Prisatiene lista su artillería legal para salvar la venta de Media Capital después de que la portuguesa Cofina anunciase que no iba a completar la operación tras no cubrir la ampliación de capital que tenía prevista. Esta decisión, tomada de forma unilateral, ha caído como una bomba en la editora de El País, que ya ha anunciado que emprenderá acciones legales para que se cumpla el contrato.

Según explican fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli, Prisa ha fichado a Pérez-Llorca y a la firma lusa Vieira de Almeida para diseñar su ofensiva en los tribunales portuguesas. Ambos despachos se suman a Gómez-Acebo & Pombo (GA_P), el bufete que asesoró en la venta y que también se mantiene en este nuevo capítulo judicial, tal y como avanzó Dircomfidencial este martes.

Las mismas fuentes explican que en el contrato se incluyó una cláusula que obligaba a Cofina a abonar diez millones a Prisa en el caso de que se echase atrás. No obstante, la compañía portuguesa ha trasladado que no concurren las circunstancias previstas y ha rechazado abonarlos. La operación está valorada en 123,9 millones y Prisa tenía previsto destinar esta cantidad a pagar deuda, por lo que se trata de un asunto especialmente delicado para la editora.

Cofina tenía previsto financiar esta operación con un préstamo bancario y una ampliación de capital suscrita por sus accionistas que tenía un valor de 189 millones en acciones nuevas. La compañía comunicó al mercado que daba por concluida la compra tras no cubrir la ampliación por por el impacto del coronavirus en el mercado. No obstante, otras fuentes financieras apuntan a que la compañía no logró atar toda la financiación prevista en su conjunto. Sea como fuere, será la justicia portuguesa la que determine si Cofina incumplió el contrato suscrito entre ambas partes.