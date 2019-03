Los primeros espadas de la banca huyen del ladrillo y se obsesionan con la digitalización

La digitalización ha pasado a ocupar las primeras lineas de los discursos de los primeros espadas de la banca española. Este hecho no sería nada nuevo si no fuera porque ya no son palabras vacías, con objetivo indefinidos o sin ningún criterio. Ana Botín, José Ignacio Goirigolzarri o Carlos Torres, son algunos de los principales directivos que han pasado de la anécdota a la acción fijado metas en la misma linea de prioridad, casi, que la de repartir dividendo u crecer en el negocio bancario.

El presidente de Bankia este viernes ha basado su presentación en la junta general de accionistas la importancia de ser el número uno en transferencias inmediatas. Asimismo, la entidad prevé que el 50% de sus clientes sean digitales a final de 2019.

Para ello, Goirigolzarri ha afirmado que la entidad está en una "profunda adaptación de medios de pagos con colaboración con terceros". También está previsto lanzar una nueva versión "muy mejorada" de la aplicación.

"Los medios de pago van a ser el campo competitivo de mayor calado estratégico de los dos o tres próximos años y queremos estar posicionados de manera excelente", ha reconocido el banquero.

BBVA

Mientras Bankia quiere llegar al 50% de clientes digitales, BBVA celebra ya haber superado esa marca. "Gracias a la tecnología podemos ayudar a nuestros clientes a tomar las mejores decisiones en torno a su dinero", defendía Carlos Torres en su primera junta general de accionista como presidente del banco.

Los clientes digitales interactúan más con el banco, y están más satisfechos y vinculados, según el segundo banco más grande de España. En 2019, BBVA prevé que la mitad de sus clientes se relacionen con la entidad a través del móvil.

Un hecho de que al banco le ocupa este aspecto es que las aplicaciones de banca móvil de BBVA en España y Turquía son las mejores del mundo, según la consultora Forrester Research.

Asimismo, Torres puso varios ejemplos "tangibles" como que las ventas digitales supusieron el 37% del total del grupo en 2018; la mejora de captación de clientes y el crecimiento de las ventas, como es el caso de las tarjetas de crédito en EE.UU. o las ‘Cuentas Nómina’ en México o la digitalización, mejora la satisfacción y se incrementa la vinculación.

Según el índice de satisfacción NPS (‘Net Promoter Score’) BBVA es el número uno en siete de los países en los que opera. Además, la tasa de fuga de los clientes digitales es un 47% menor que la de los clientes no digitales.

Santander

Ana Botín también centra gran parte de la estrategia del banco en la digitalización. No en vano, el banco ha propondrá a la junta de accionistas del próximo 12 de abril la creación de un bonus de 30 millones de euros para hasta 250 empleados, con el objetivo de atraer y retener talento que logre "hitos digitales clave" para acelerar la transformación digital del grupo.

Santander está tomando "firmes medidas"para transformar su cultura, personal y negocio en línea con un nuevo paradigma digital que está transformando el sector financiero.

Así, el incentivo digital está diseñado para "proveer al grupo con una herramienta para atraer y retener recursos que conduzcan a la creación de valor a largo plazo para la acción, mediante el logro de hitos digitales clave".