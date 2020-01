Primark se expande por Cataluña sin miedo al 'procés' y prepara dos aperturas para 2020

Cataluña es uno de los principales objetivos de Primark para 2020. Pese a la incertidumbre y el ruido político que existe en este territorio, la conocida firma de moda low costaumentará su red de tiendas en España con la esperada flagship en el antiguo Corte Inglés de Plaza de Cataluña (Barcelona) y, según ha podido saber Vozpópuli, con una segunda tienda situada en la localidad de Sant Cugat del Vallés.

Su apertura más esperada será la de Plaza de Cataluña. Este estreno permitirá a Barcelona tener su flagship o tienda bandera como la que la firma tiene situada en la capital de España. La tienda, de cerca de 7.000 metros cuadrados, estará situada en el número 23 de Plaza Cataluña, en un edificio propiedad de un grupo de inversores liderado por Bankinter y que hasta ahora estaba ocupado por El Corte Inglés.

La otra tienda llegará en el centro comercial de Sant Cugat en 2020. Con estos dos estrenos, Primark cerrará el año con seis de las 50 tiendas que tiene en España situadas en Cataluña, frente a los ocho establecimientos que la cadena irlandesa tiene desplegados en la Comunidad de Madrid. Dos movimientos de expansión que ha confirmado la propia compañía a Vozpópuli. "La tienda de Plaza de Cataluña llegará en primavera", explican desde Primark.

Fuentes del sector explican que, junto a estos dos movimientos en Cataluña, se espera que en la primera mitad del año se estrene su segunda tienda madrileña en el local que ha dejado vacío la cadena C&A en la calle Conde de Peñalver. El otro estreno que se espera en el mercado es en el nuevo centro comercial que se está construyendo en la ciudad valenciana de Benidorm.

Primark también tendría en su programa de expansión en España entrar en el centro comercial Espacio León. Según explican estas fuentes, la cadena quiere ocupar el centro que ha dejado libre Inditex en la ciudad. El último movimiento en 2020 se espera en el nuevo centro comercial de Vialia en Vigo, situado en la estación de tren de Urzáiz.

19 tiendas entre España y Francia

En total, la cadena de moda irlandesa tiene previsto abrir 19 nuevos establecimientos, con Francia y España como los dos mercados que más superficie de venta ganarán en 2020. Asimismo, la compañía tiene previsto desembarcar en Polonia, su decimotercer mercado, con la apertura de su primera tienda en Varsovia.

Sin embargo, el año 2020 no tendrá protagonismo las aperturas. Según se especula desde el sector, este año es el elegido por Primark para dar comienzo a su tienda en Internet. No obstante, la cadena low cost, con márgenes muy ajustados, no ofrecerá el envío de productos a domicilio. Su única oferta llegará a través del modelo 'Click & Collect'.