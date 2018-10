La prima de riesgo avisa al Gobierno: se eleva a niveles de diciembre de 2015

La prima de riesgo española se eleva hasta los 120 puntos básicos. Niveles que se rozaron durante la moción de censura de Mariano Rajoy pero que no se veían desde diciembre de 2015.

El diferencial del bono a 10 años español ha escalado casi 20 puntos básicos en los últimos tres días, coincidiendo con la presentación de los Presupuestos Generales. La prima de riesgo española se eleva hasta los 120 puntos básicos.

Niveles que se rozaron durante la moción de censura de Mariano Rajoy pero que no se veían desde diciembre de 2015. El diferencial del bono a 10 años español ha escalado casi 20 puntos básicos en los últimos tres días, coincidiendo con la presentación de los Presupuestos Generales.

La escalada de los últimas semanas se podían achacar al efecto arrastre que produce Italia, pero lo cierto es que en estas últimas sesiones la prima de riesgo transalpina se ha mantenido estable en los 300 puntos básicos, mientras que la española ha comenzado su escalada.

El bono español a 10 años comenzó octubre en el 1,53% y a cierre de mercados del 15 de octubre, este había subido hasta el 1,69%.

Mercados

La Bolsa española también ha sufrido estos días. Sobre todo las compañías relacionadas con el sector eléctrico.

Solo en la sesión del viernes perdieron más de un 3% Acciona, Iberdrola y Endesa, que se une a los recortes de los últimos días.

Por un lado la inseguridad jurídica que ha provocado el acuerdo presupuestario de PSOE y Podemos, y por otro el temor a un aumento de los gastos financieros como consecuencia del proceso de normalización de la política monetaria fueron los detonantes, según Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank.

Más allá de que este plan fiscal ataque de manera particular a unas u otras compañías, es evidente que da mala imagen de cara a los inversores internacionales, asegura el gestor, que agrega que a la hora de tomar sus decisiones, muchos de los grandes grupos de inversión no van tanto al detalle si no a la seguridad que les da un país en su conjunto.

"Está muy reciente el caso de Italia, y este tipo de acuerdos presupuestarios pueden hacer que metan a España en el mismo saco y los inversores empiecen a huir de todo lo que suene a periférico", recalca.