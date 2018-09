El presidente chino visitará España el 27N, con el comercio español enfrentado a Alibabá

Ya hay fecha para la visita a España del presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Será los días 27, 28 y 29 de noviembre, tal y como este medio ha podido confirmar con el Ministerio de Exteriores.

"El día 27 aterrizará en nuestro país, el 28 mantendrá reuniones con representantes del Gobierno y el 29 emprenderá el viaje de vuelta", aseguran desde la cartera que dirige Josep Borrel.

La visita del mandatario se produce un año después de que el gigante chino Alibaba instalase su primera tienda física -Aliexpress- en la capital de España. Un comercio de los llamados 'pop up". Abren durante un tiempo reducido para posteriormente cerrar y poner pies en polvorosa.

De momento se desconoce los temas a tratar en las reuniones del presidente chino con el Ejecutivo español

Tras enseñar la 'patita', y en vista de que comercios online asiáticos y otros norteamericanos como eBay o Amazon son cada vez más utilizados por los españoles, ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución), que aglutina a compañías como El Corte Inglés, IKEA o MediaMarkt, mandó ayer un mensaje claro al Gobierno.

Una regulación más flexible

Fue durante su asamblea anual. En vista de que la regulación no pone, en su opinión, límite alguno para que los comercios online de otros países vendan sus productos a través de Internet en nuestro país, reclamaron una legislación más laxa con los comercios patrios. Consideran que la normativa actual limita las ventas nacionales, lo que supone perder competitividad.

ANGED se refirió a un estudio elaborado por la UE para justificar su demanda. El informe refleja que España es el segundo país de Europa con mayor número de restricciones al comercio, una situación que ven preocupante debido al auge del e-commerce.

El 96,5% de las compras se realizan a través de tiendas físicas. En el apartado online, la mitad de los compradores españoles opta por comercios de nuestro país

No obstante -siempre según su opinión- no es algo preocupante hoy en día. Según sus datos, el 96,5% de las compras se realizan a través de tiendas físicas. En el apartado online, la mitad de los compradores opta por comercios de nuestro país. Lo que no es impedimento para solicitar leyes que soplen a favor de los comercios españoles.

De momento, se desconocen los temas que se tratarán durante las reuniones que el presidente chino tendrá con los miembros del Ejecutivo español, pero no es descabellado pensar que se toque el ámbito comercial que tanto preocupa a los retailers de más peso del mercado español.