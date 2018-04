El presidente de Azora se fija un bonus de hasta un 400% de su sueldo de 600.000 euros

El próximo 11 de mayo Azora tocará la campana en la Bolsa de Madrid para captar unos 500 millones y crecer en 'sol y playa'. La intención de la gestora es colocar hasta un 67,74% de su capital mediante una OPS a un precio de 9,62 euros por acción.

La compañía está liderada por Fernando Gumizio, que según el folleto remitido a la CNMV tendrá un sueldo base de 600.000 euros, pero que compaginará con un bonus de hasta un 400% más, esto son 3 millones de euros por conseguir objetivos. Cabe destacar que, por ejemplo, los bancos no pueden marcarse un bonus superior al doble de su salario, según dictó Bruselas en 2013.

Por otra parte, la vicepresidenta, Concha Osácar, tendrá un salario base de 300.000 euros, la mitad de lo que cobrará su compañero y también podrá optar a dicho bonus.

El pasado año, los directivos de Azora cobraron un total de 14,74 millones de euros. Esta cifra incluye la remuneración del antiguo director ejecutivo Juan Antonio del Rivero, así como los bonus cobrados ese año y los intereses pagados a todo el equipo.

Crecer en turismo y residencial

La empresa explica en el folleto que el capital levantado se utilizará durante los siguientes doce meses para financiar su crecimiento en inmobiliario, sobre todo en turístico y residencial.

Azora tiene como objetivo alcanzar más de 8.000 millones de euros de activos gestionados en 2022, lo que supone multiplicar por cuatro la cifra actual.

Esta cantidad estará dividida en unos 3.400 millones de euros en activos de alojamiento turístico, con especial foco en el Mediterráneo europeo, hoteles turístico de ciudades europeas y alojamientos alternativos. Otros 1.600 millones serían activos inmobiliarios residenciales y el sector salud. El primero estaría previsto en las principales ciudades españolas y el segundo se espera invertir en alojamientos para la tercera edad y servicios relaciones con la salud.

Azora también pretende gestionar hasta unos 1.500 millones de euros en activos como oficinas de mayor potencial en Madrid y Barcelona, centros logísticos dentro de las ciudades que sustituya al modelo tradicional y parques comerciales que necesiten ser desarrollados dentro de mercado regionales atractivos en España. Por último, Azora se ha puesto una meta de 250 millones de euros en deuda inmobiliaria. La compañía ha identificado una oportunidad de la financiación de proyecto inmobiliarios.

Asimismo, para 2022 la empresa espera poder repartir un dividendo de como mínimo el 50% del flujo de caja operativo (FFO). No obstante, la compañía no se ha querido 'pillar las manos' y ha introducido un apartado en el que expone que "la sociedad, en cualquier caso, podrá distribuir dividendo en cantidades menores o no distribuirlo en función, entre otros factores, de la evolución y perspectiva del negocio, de su estructura de capital o de sus necesidades financieras, así como de cualquier otro factor que el Consejo de Administración considere relevante".

Riesgos: Hispania

En el apartado de riesgos, Azora explica las diferentes posibilidades por las que la compañía podría ir mal. La gestora subraya los contratiempos que pueden producirse, como la caída de la acción o las dificultades por las que podría pasar si su equipo "senior" se marcha.

También hace referencia a que la mayoría de los ingresos provienen de contratos que vencen en los próximos años. En este apartado se refiere a Hispania y la OPA lanzada por Blackstone, según han informado a Vozpópuli fuentes de la empresa. En este sentido, Azora recuerda que si se lleva a cabo la oferta, el contrato con Hispania se terminaría y daría lugar al devengo de la comisión incentivo, que está valorada en unos 173 millones de euros.