Clemente Fernández, presidente propuesto en Abengoa: "Urquijo quiere liquidar la compañía"

Clemente Fernández, expresidente de Amper, la persona propuesta por los accionistas minoritarios de Abengoa para presidir la compañía, asegura que Gonzalo de Urquijo -quien ha presidido el grupo en los últimos años alineado con Santander, principal acreedor financiero- quiere liquidar la empresa.

El directivo tiene previsto presentar este martes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores una sindicatura de acciones que reunirá a los cerca de 1.400 accionistas minoritarios, la plataforma AbengoaShares, convirtiéndose en el primer accionista de Abengoa.

Después, solicitará una nueva junta extraordinaria en la que se le nombrará presidente y será cesado el actual consejo de administración de Abengoa. Gonzalo de Urquijo, quien se mantiene como presidente de Abenewco1, la sociedad a la que Abengoa ha ido traspasando la mayor parte de su negocio, "tiene intención de liquidar la compañía", afirma Clemente Fernández.

"Han vaciado Abengoa, solo quedan pleitos y deudas", dice Clemente Fernández

"Han vaciado Abengoa, para traspasar todos los activos a Abenewco1, en Abengoa solo quedan pleitos y deudas", comentó Fernández en una conversación telefónica mantenida este lunes a última hora con este diario. De Urquijo "pretende liquidar Abengoa y que el concurso de esta no afecte a Abenewco1, pero eso no está claro que pueda ocurrir así", ha advertido.

Polémica con Marcos de Quinto

La pasada semana, tras imponerse en junta de accionistas las propuestas de los minoritarios, accedieron al consejo de la compañía energética tres consejeros de AbengoaShares -Margarida de la Riva Smith, Juan Pablo López-Bravo, y Jordi Sarrías-.

Pero estos consejeros no han seguido la ruta marcada por la plataforma de accionistas minoritarios, que dicen sentirse traicionados.

"La plataforma de accionistas minoritarios de Abengoa desconocía que Margarida de la Riva fuera cuñada de Marcos de Quinto"

Los tres consejeros aseguran que han accedido a información confidencial de Abengoa que reflejaría la situación real de la empresa, y que la única solución posible sería mantener el acuerdo de refinanciación alcanzado en agosto por el equipo de Gonzalo de Urquijo con los acreedores, acuerdo que los minoritarios ven lesivo para sus intereses y quieren tumbar.

Clemente Fernández asegura que Marcos de Quinto, quien en un principio fue la persona designada por AbengoaShares para representarles en las negociaciones con Abengoa y sus acreedores, "nos traicionó, y sigue estando detrás de todo este embrollo".

El lunes se conoció, tras publicarlo El Diario de Sevilla, que una de las personas propuestas para el consejo de Abengoa por la plataforma, Margarida de la Riva Smith, es cuñada de Marcos de Quinto. "No lo sabíamos, se ocultó a la plataforma; tras la próxima junta tendrá que abandonar el puesto", dice Clemente Fernández.

"Marcos de Quinto no es accionista de Abengoa, no puede ser que él tenga acceso a información que los que sí lo somos no tenemos"

Fuentes cercanas a Marcos de Quinto consultadas el lunes por este diario aseguraron que los representantes de AbengoaShares conocían esa vinculación familiar, y defendieron que el currículum de De la Riva Smith "es espectacular".

"Marcos de Quinto no es accionista de Abengoa, no puede ser que él tenga acceso a información confidencial de la empresa y los que sí somos accionistas no la conozcamos", se queja Clemente Fernández.

El presidente propuesto por los accionistas minoritarios de Abengoa reconoce que todavía no ha podido sentarse a negociar con Santander, el primer acreedor del grupo. "Haremos una propuesta constructiva a los acreedores, nuestra intención es mantener los 15.000 empleos de Abengoa y hacer una compañía más grande", dice.