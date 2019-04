El servicio de 'streaming' de Disney ya tiene fecha de estreno y esto es lo que costará

Disney no para de crecer dentro del mercado audiovisual mundial. Ya se sabía que contaría con una plataforma propia de streaming, pero la noche de este jueves se ha sabido que se estrenará el próximo 12 de noviembre. El lanzamiento se producirá, de momento, en EEUU y el precio será de 6,99 euros al mes.

La compañía de Mickey Mousecompró 21st Century Fox (los contenidos de entretenimiento de Fox) el pasado 20 de marzo por 71.300 millones de dólares (63.186 millones de euros). Con esta adquisición se acerca a hacerse con el mercado audiovisual mundial y le permite ser un duro competidor de Netfflix.

Así, Disney+ (nombre de la plataforma), tendrá un precio inferior al de Netflix. La empresa estadounidense de entretenimiento creadora de series como Stranger Things, Black Mirror y Sex Education aumentó la cuota mensual en enero a 8,99 euros. Ahora, Disney establece un precio de menos de siete euros.

De momento solo se conoce la fecha de lanzamiento en el continente norteamericano, sin embargo, la compañía pretende expandirse por todo el planeta, en un proceso que durará alrededor de dos años.

A España y al resto de Europa occidental, según recoge EFE, llegará el último trimestre de 2019 o el primero de 2020. Latinoamérica, por su parte, tendrá que esperar hasta otoño del año que viene.

Antes de la compra de 21st Century Fox, Disney ya se había hecho con los derechos de Pixar Animation Studios (lo hizo por 7.400 millones de dólares, 46.472 millones de euros), Marvel Entertainment (por 4.000 millones de dólares, 3.495 millones de euros) y Lucasfilm (por 4.050 millones de dólares, 3.538 millones de euros).

Ahora, además de personajes como los de popular serie Los Simpson, también tiene en sus manos National Geographic. Con todo ello, englobará bajo su paraguas superproducciones como Avatar, Star Wars, X-Men, Deadpool y Los cuatro fantásticos, entre otros.

Más de 25 series y 10 películas

No solo eso, parece que la compañía de Mickey Mouse estrenará en su primer año más de 25 series y 10 películas nuevas.

Esta plataforma digital lanzará, por ejemplo, las series inspiradas en las aventuras de MarvelThe Falcon and The Winter Soldier, con Anthony Mackie y Sebastian Stan; y WandaVision, que protagonizarán Elizabeth Olsen y Paul Bettany.

Contará, además, con la serie documental The World According to Jeff Goldblum, con una película sobre Phineas and Ferb y a los cortos de Forky Asks a Question inspirados en un personaje de la inminente Toy Story 4.

Habrá dos series sobre Star Wars: The Mandalorian, con el actor chileno Pedro Pascal; y otra sin título sobre el personaje de Cassian Andor, de la mano del mexicano Diego Luna.

Disney+ tendrá, asimismo, todas las temporadas de Homer Simpson y compañía en su catálogo, desde su primer capítulo.