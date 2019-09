Trump autoriza la liberación de petróleo de las reservas de emergencia de EEUU tras el ataque a Arabia Saudí

El magnate y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha autorizado este domingo la liberación de petróleo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos -la de emergencia-. Se desconoce la cantidad, pero el líder estadounidense asegura que lo hará con el objetivo de estabilizar el mercado mundial de crudo después del ataque contra varias instalaciones petroleras de Arabia Saudí.

"Basado en el ataque a Arabia Saudita, que puede tener un impacto en los precios del petróleo, he autorizado la liberación de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo, si es necesario, en una cantidad por determinar pero suficiente para mantener los mercados bien abastecidos", ha informado Trump en su cuenta de Twitter.

....sufficient to keep the markets well-supplied. I have also informed all appropriate agencies to expedite approvals of the oil pipelines currently in the permitting process in Texas and various other States.

Además, en el mismo mensaje, de casi las doce de la pasada noche -las siete de la tarde en el continente americano- también ha aseverado que ha informado "a todas las agencias para acelerar los trámites de los oleoductos que se encuentran actualmente en proceso de obtener permisos en Texas y en otros estados".

El magnate estadounidense ha continuado empleando la red social, una de sus herramientas habituales, para culpar del ataque a las instalaciones petroleras del país asiático a Irán. Así, Washington afirma que "hay motivos para creer" que saben "quién es el responsable".

"El suministro de petróleo de Arabia Saudita fue atacado. Hay razones para creer que conocemos al culpable, estamos encerrados y cargados dependiendo de la verificación, pero estamos esperando para saber qué dice Arabia Saudí sobre quién cree que está detrás del ataque", ha asegurado. Están esperando, afirma, para conocer "bajo qué términos" deben proceder.

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed!