La guerra de las plataformas digitales: ¿cuánto cuesta tener acceso a todas las series y películas online?

El mercado audiovisual mundial vive uno de sus mejores momentos en cuanto a cantidad de contenidos se refiere. Son pocas las compañías tecnológicas que aún no se han subido al carro del streaming. De hecho, hasta editoriales han optado por crear obras a raíz de series. La última en sumarse ha sido el gigante Apple, que acaba de anunciar la fecha de lanzamiento de su servicio de vídeo, Apple TV+: el próximo 1 de noviembre.

Ahora, las posibilidades son muchas y el mercado de las plataformas digitales que antes lideraban indudablemente Netflix y HBO ha ido viendo como se unían actores con precios más competitivos o fichajes difíciles de superar. Pero, ¿cuáles son los precios de las principales plataformas de streaming en España? Y, ¿cuánto cuesta tenerlas todas?

Tarifas de Netflix

La compañía estadounidense sigue liderando el negocio audiovisual. Aunque ahora el público no sea consciente y muchos crean que se trata de una empresa nueva, lo cierto es que Netflix, ubicada en Los Gatos (California, EEUU) se fundó en el año 1997 y comenzó con un servicio de alquiler de DVD a través del correo postal un año después.

Sin embargo, sí es cierto que a España no llegó hasta el año 2015, después de que ya se hubiesen estrenado ficciones como Orange is the New Black (desde 2013) o Black Mirror (desde 2011), así como tan solo un año antes de que se estrenasen cintas tan populares como Stranger Things.

En este momento, la compañía creada por Red Hastings posee tres tarifas distintas. La primera, la básica -que permite al usuario reproducir contenidos en un único dispositivo de manera simultánea-, cuesta 7,99 euros al mes. La segunda tarifa, la estándar, está a 11,99 euros mensuales, y permite la reproducción en dos dispositivos a la vez. Con la premium, finalmente, se puede ver contenidos en cuatro pantallas. Tiene un precio de 15,99 euros al mes.

Precio de HBO

La plataforma -también estadounidense- fundada por Charles Dolan ha ido ganando terreno con las temporadas. De estar en la sombra de Netflix, HBO ha logrado crear contenidos como Juego de tronos, El cuento de la criada, Years and Years, Chernobyl o Euphoria, que han despertado el interés de la mayoría del público.

HBO también se fundó hace décadas, en 1972, pero a España llegó en 2016. Anteriormente, fue el primer canal de televisión por cable y satélite que no usaba la red de difusión terrestre de televisión habitual hasta entonces. Comenzó sus emisiones en 1965, cuando Charles Francis Dolan ganó una concesión de televisión en Manhattan.

Ahora, uno de los gigantes del streaming ofrece un mes gratuito y una tarifa de 7,99 euros al mes a partir de ese momento.

Cuánto cuesta Movistar +

Es una de las más populares en este país. La plataforma de televisión de pago española propiedad de Telefónica fue lanzada como tal en el año 2015, pero su origen está en Canal+ y Movistar TV. Posee canales propios como #0 y #Vamos, pero también cuenta con series originales o de otras cadenas extranjeras como la CBS o Showtime. Además, incluye deportes y cine.

Debido a esto, es la opción más cara, aunque lo cierto es que posee numerosas ofertas en las que también se incluyen tarifas telefónicas, de móvil e Internet además de la plataforma de streaming. Las opciones van desde 50 euros al mes hasta algo más de 200.

No obstante, Movistar+ ha sabido jugar sus cartas y ser más competitivo en este mercado. Para asemejar los precios a los del resto de compañías, la de Telefónica ha creado su versión Lite, en la que los contenidos son reducidos pero el precio es de 8 euros mensuales.

Amazon Prime Video, ¿la opción más barata?

Esta empresa creada a partir de la compañía de comercio electrónico Amazon.com también supo sacarse un as de la manga. Aprovechó su imparable tirón con las compras online para crear un servicio de vídeo sin coste adicional a la afiliación mensual o anual a la versión Prime.

Cada vez más títulos se pueden ver en este servicio, ejemplos son The Boys, Good Omens, Sneaky Pete, Homecoming y Carnival Row, con Cara Delevinge y Orlando Bloom, entre otros. El precio, el más asequible. Por tener acceso a Amazon Prime solo hay que pagar 36 euros, pero anualmente, y se puede ver en tres dispositivos de manera simultánea.

Apple TV+ irrumpe por menos de 5 euros

La compañía de la manzana aún no ha estrenado su servicio de vídeo, Apple TV+. Sin embargo, este mismo miércoles ha confirmado la fecha de lanzamiento: el próximo 1 de noviembre.

Esta no solo competirá con una apuesta fuerte en cuanto a contenidos y profesionales del gremio audiovisual -Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Oprah Winfrey, Ron Howard, Sofia Coppola y J. J. Abrams, entre otros- sino que el precio de la plataforma promete romper el mercado.

Desde el próximo 1 de noviembre, Apple TV+ llegará a más de 100 países con un plan familiar a un precio de 4,99 dólares al mes (también serán 4,99 euros en España).

Disney+, más barata que Netflix

Disney no para de crecer dentro del mercado audiovisual mundial. Su plataforma de streaming se estrenará el próximo 12 de noviembre. El lanzamiento se producirá, de momento, en EEUU y el precio será de 6,99 euros al mes.

Así, Disney+ (nombre de la plataforma), tendrá un precio inferior al de Netflix. Disney establece un precio de menos de 7 euros mensuales.

A España y al resto de Europa occidental, está previsto que llegue el último trimestre de 2019 o el primero de 2020. Latinoamérica, por su parte, tendrá que esperar hasta otoño del año que viene.

Cuál es el precio de Sky

Sky España es una plataforma de televisión por suscripción y de vídeo bajo demanda accesible únicamente a través de Internet ofrecido por Sky UK, filial de Sky, propiedad de Comcast.

Esta plataforma, que llegó a este país en 2017, se puede ver a través de Yoigo, que es el operador de fijo, Internet y móvil con el que Sky España mantiene un acuerdo exclusivo.

La plataforma inició una oferta de cuatro meses por el precio de uno, 6,99 euros. La oferta solo era válida para nuevos clientes que se diesen de alta hasta el pasado 31 de julio. Ahora, en su web informan de que se ofrecen dos meses por 5 euros, aunque por tiempo limitado. Series como The Good Doctor, TWD o Gomorra se pueden ver en tres dispositivos simultáneamente.

¿Cuánto cuesta tener acceso a todas las plataformas digitales?

Así, después de desgranar las ofertas de las principales plataformas digitales en España, se concluye que si un usuario quiere tener acceso a todas ellas y poder ver todos los catálogos de series y películas online deberá pagar menos de 50 euros al mes.

En concreto, si se cogen las opciones más económicas de cada compañía -incluyendo Lite, de Movistar, en vez de un paquete con tarifa telefónica-, el resultado final es de 41,46 euros mensuales.

Si, por el contrario se eligen las opciones premium, el precio rondaría los 233 euros. Teniendo en cuenta que se cogería la opción más cara de Movistar+, en la que se incluyen teléfono, móvil e Internet.

En ambos casos se ha incluido tanto a las plataformas de Disney como de Apple, aunque habrá que esperar para confirmar el precio final con el que llegará a este país.