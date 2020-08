Repunta la precariedad laboral: el 90,8% de los nuevos contratos son temporales

El paro ha registrado este año su mejor mes de julio desde 1997. Un dato que dio algo de oxígeno al mercado laboral después de destruirse más de un millón de empleos en el segundo trimestre del año. Sin embargo, los datos oficiales también muestran un repunte en la temporalidad y la precariedad laboral que preocupa a sindicatos, expertos y empresas.

El 90,8% de los nuevos contratos firmados en julio fueron temporales frente al 89% del pasado mes de enero, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Mientras, sólo 5,4 de cada 100 contratos firmados en julio son indefinidos a jornada completa.

"En los últimos años, en los que se estaba registrando una recuperación del mercado laboral, el 11% de los nuevos contratos firmados eran indefinidos. Ha habido un retroceso, los empresarios se lo piensan dos veces por culpa de la pandemia y debido a la incertidumbre generada por el Gobierno, que está gobernando en materia laboral a golpe de decretos", señala el economista Carlos Martínez, presidente de IMF Business School.

Tanto UGT como Comisiones Obreras (CCOO) alertaron esta semana sobre la "alta precariedad y temporalidad" del mercado laboral, a la que atribuyen la masiva destrucción de empleo vivida durante el segundo trimestre de este año.

"Nuestra economía no puede basarse en la temporalidad. Hace que no seamos una economía fuerte", indica Lola Santillana, secretaria de Empleo de CCOO, quien aboga por apostar por las inversiones en sectores como la industria, la digitalización o las renovables "y no sólo en los pies de barro del sector servicios".

"La contratación que se ha producido en julio se ha concentrado en el sector servicios, donde hay una alta estacionalidad, y la gran mayoría son contratos temporales de muy corta duración, de menos de siete días", añade.

La secretaria de Empleo de CCOO considera "fundamental" negociar con empresas y Gobierno, en el marco del diálogo social, medidas que permitan aumentar la protección a los desempleados y modificar a partir de septiembre la reforma laboral de 2012 "que abrió la puerta a un mayor flexibilidad en el despido".

Abaratar el despido

Para el economista Carlos Martínez, otro factor que explica el aumento en la temporalidad es la falta de seguridad jurídica que el Gobierno está enviando hacia los empresarios.

"Durante el estado de alarma el Gobierno ha estado intentando regular el mercado laboral mediante decretos y ha estado enviando mensajes sobre la reforma laboral que generan temor entre los empresarios, dos factores que van a hacer que la temporalidad aumente", indica el presidente de MF Business School.

"El Gobierno debería hacer justo lo que no va a hacer: flexibilizar el mercado laboral para dar certidumbre a las empresas y abaratar el despido. Si no, nunca van a aumentar los contratos indefinidos", añade este economista, que apuesta por una fórmula de modelo único de contrato laboral para que en España deje de haber trabajadores de clase A y de clase B.

"Ahora a lo trabajadores no se les despide porque hagan mejor o peor su trabajo sino por lo que les cuesta a las empresas despedirlos", apostilla Martínez.

Las empresas piden confianza

Tanto la CEOE como Cepyme expresaron su preocupación el martes al conocerse las cifras del paro el pasado martes, con una caída de 89.849 personas en julio, y pidieron al Gobierno favorecer un entorno económico estable que permita atraer inversiones para impulsar la actividad empresarial y estimular la demanda.

Los sindicatos, por su parte, insisten en negociar cambios en la reforma laboral y defienden la gestión del Gobierno durante la pandemia.

"Este Gobierno ha hecho una cosa muy positiva que es crear una mesa de diálogo social y adoptar medidas como los ERTE que han evitado muchos despidos. Ahora lo que toca es regular a partir de septiembre para abordar la cuestión de la temporalidad, señala Lola Santillana, secretaria de empleo de CCOO.