El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, será el candidato de España a la vicepresidencia de la Comisión Ejecutiva del Banco Central Europeo (BCE). El embajador de la Representación Permanente de España ante la UE, Pablo García-Berdoy, ha enviado una carta al presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, en la que ha formalizado la presentación de la candidatura del ministro.

Ya lo adelantaba Vozpópuli hace unos días. Hoy finalizaba el plazo para presentar a los aspirantes que podrían incorporarse a la vicepresidencia del BCE el próximo 1 de junio. Así que, si resultara elegido, la vacante para dirigir el Ministerio de Economía quedaría libre. ¿Y quién la ocuparía? Hay varios nombres encima de la mesa. El favorito es el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital de España, Álvaro Nadal, quien estuvo al frente de la Oficina Económica de Moncloa hasta finales de 2016.

Este cargo lo ocupa ahora la mujer de su hermano Alberto Nadal, Eva Valle; dos nombres que también destacan entre los posibles candidatos para dirigir el Ministerio. El primero es el actual Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, una figura muy cercana al ministro de Hacienda Cristóbal Montoro; y la segundatiene un recorrido tan atractivo que también ha sido aspirante a la vicepresidencia del BCE o a la subgobernación del Banco de España.

Román Escolano, Fernando Becker, Rosa Sánchez-Yebra, Pablo Zalba, o Íñigo Fernández de Mesa son otros de los candidatos

Aunque las apuestas señalan a Álvaro Nadal por su proximidad al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo cierto es que su enfrentamiento en las últimas semanas con el sector energético podría aminorar sus posibilidades. En la lista le sigue la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, quien ha destacado por su capacidad de diálogo en el escenario europeo, una virtud interesante en estos momentos para el cargo en Economía.

También están entre las opciones Román Escolano, actual vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y expresidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO); Fernando Becker, consejero delegado de Iberdrola hasta este miércoles, cuando ha abandonado su cargo, según adelanta El Confidencial,lo que podría suponer un acercamiento a este nuevo cargo; la actual secretaria general del Tesoro, Rosa Sánchez-Yebra; Pablo Zalba, presidente del ICO; o Íñigo Fernández de Mesa, actual presidente de Rothschild.

No obstante, según indican a Vozpópuli fuentes gubernamentales, la sustitución del ministro no tiene por qué ser inmediata. Primero el Eurogrupo tiene que acordar un nombre entre todos los candidatos y no será hasta el 22-23 de marzo cuando el Consejo Europeo de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea apruebe dicha elección por mayoría cualificada.