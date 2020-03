Los dueños de las zapatillas Pompeii anuncian un ERTE para toda la plantilla

La marca de zapatillas Pompeii ha comunicado este martes a sus clientes que ha presentado un ERTE para toda su plantilla, unas de 50 personas, tras el impacto de la crisis del coronavirus en su negocio. “Estamos viviendo esto como una película. Una de miedo. Nosotros hace una semana estábamos creciendo al 40% con 4 tiendas abiertas, 50 personas en el barco y con 2 tiendas más en obras en Barcelona y Málaga”, arranca el email dirigido a sus clientes.

La empresa, que señala que tenía que la mejor plantilla que ha tenido nunca, explica que se ha visto obligada a aprobar y comunicar el ERTE por Skype. “La realidad es que no les podemos pagar. Si esto no remonta, no vamos a poder”.

Los dueños de la marca lamentan la situación en la que se encuentran muchas empresas por la crisis del Covid-19 pero aseguran que se comprometen a cuidar a sus empleados “lo máximo” que puedan.

Lanzarán promociones

Por último, señalan que es posible que estos días se vean obligados a lanzar promociones dado el elevado stock con el que cuentan. “Ahora mismo necesitamos liquidez para sobrevivir”. El servicio online sigue funcionando “a pleno rendimiento”.

La misiva, firmada por los fundadores, concluye dando las gracias a los clientes por su apoyo y muestran su disposición para colaborar en lo que haga falta. “Contad con nosotros para lo que queráis. Vamos a estar esperando”.