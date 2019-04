Podemos utiliza al taxi en su guerra contra Manuela Carmena

Podemos ha tomado el taxi como un ariete de ofensiva contra sus rivales políticos. El Gobierno del PSOE en España y el del Partido Popular (PP) en la Comunidad de Madrid dan cuenta de ello. Ahora, tras el anuncio de Íñigo Errejón de abandonar la formación de Pablo Iglesias y forjar una alianza con Manuela Carmena, el enemigo número uno del sector es el Ayuntamiento de Madrid. Y los golpes del ariete se sienten estos días en el Palacio de Cibeles, con el inicio de la maratón electoral que se inicia esta semana con la campaña de las elecciones generales.

"Podemos, más allá de la foto y de utilizar al taxi para generar el ruido que les interesa, no ha cumplido con sus promesas y no ha logrado que hoy exista una verdadera regulación de las VTC, principalmente, en Madrid", afirman a este medio un representante sindical del sector del taxi que prefiere mantenerse en el anonimato. "Es cierto que el Ayuntamiento de Madrid no ha hecho nada por el taxi y se ha escudado en la inmovilidad de la Comunidad, pero tanto Carmena como Iglesias terminan la legislatura de 'los gobiernos del cambio' sin haber logrado nada por nosotros", añade.

Unas palabras que este medio ha intentado, sin éxito, contrastar con la formación morada. Las declaraciones se producen después de que este miércoles el Ayuntamiento de Madrid explicase a los representantes del sector que su ordenanza municipal, que prometía revisar el servicio de Uber y Cabify, no verá la luz en esta legislatura que llega a su fin.

Según explican fuentes del consistorio, "esta semana se reunieron a todas las partes para detallar el trabajo que se ha realizado y los avances que se dejan de cara a la próxima legislatura, pero por calendario no se puede poner en marcha la ordenanza". Una declaración que no ha sido bien recibida por las asociaciones del taxi más vinculadas a Podemos. Elite Taxi, un sindicato minoritario vinculado a la formación morada y al equipo de Carmena durante las pasadas movilizaciones, ahora acusa de "traición" al Ayuntamiento de Madrid y le declara la 'guerra' en un comunicado remitido este jueves. "Tendrán su castigo en las urnas", afirmaba esta misiva.

Uso político del taxi

El comunicado también reconoce el uso que han hecho los representantes político de este sector. "Nos consta que el sector del taxi ha sido utilizado en una guerra política en busca del voto electoral", afirma este comunicado de Élite Taxi. Una sentencia que diversos representantes de Élite Taxi han contactado con este medio este jueves para reiterar que "sólo" hace referencia al Ayuntamiento de Madrid. "Sólo Manuela Carmena e Íñigo Errejón han tendido la mano al taxi para utilizarlo políticamente. Podemos no ha utilizado al sector y ha estado siempre a nuestro lado", defienden desde la asociación.

Las asociaciones del taxi más vinculadas a Podemos han declarado al Gobierno de Madrid como su principal enemigo. "Ante la traición de nuestra alcaldesa Manuela Carmena, solicitamos una reunión para que nos aclare el por qué deja desangrar al taxi de su ciudad", informan a este medio sus representantes.

"Desde este viernes día 12 a las 12 del medio día y, en sucesivos días laborales, vamos durante una hora armados con nuestros silbatos a dirigirnos a la puerta del Ayuntamiento de Madrid de la Plaza de la Cibeles", reivindica su convocatoria. "Vamos sin coches para que no nos multe 'la señora esa' que se esconde", concluyen.