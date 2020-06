Unidas Podemos, contraria al coche, pide a la patronal del sector compromiso con España

El uso del coche como transporte privado no ha sido uno de los puntos que Podemos ha defendido desde que entrara en contacto con la política nacional, un medio de transporte no muy bien visto en una formación que apuesta por el transporte colectivo, aunque muchos de sus dirigentes no renuncian a uso de los coches oficiales y, ahora que las fábricas de Nissan en Barcelona está a punto de cerrar sus puertas, apelan al compromiso con el sector. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha traslado a la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) la preocupación de su grupo por el cierre de esa emblemática fábrica catalana y que es necesario que el sector del automóvil adquiera un compromiso con España y con los miles de empleos que genera.

En un comunicado, este grupo parlamentario ha informado de que mantuvo días atrás una reunión con Anfac para conocer sus propuestas para impulsar el sector en España, en la que también participaron el diputado y presidente de la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso, Juantxo López de Uralde. Por parte de Anfac, en la conversación telemática estuvieron el director general de la asociación, José López-Tafall, la directora de las áreas de Industria y Medio Ambiente, Arancha García, y el director de las áreas Jurídica y Laboral, Diego Carril.

Según Unidas Podemos, ambas partes han coincidido en la importancia del sector del automóvil en España, un sector que supone el 10% del PIB, y en la necesidad de que sea un sector central en la reconstrucción económica del país. Echenique ha trasladado la disposición de su grupo parlamentario a hacer todo lo posible por evitar el cierre de Nissan en Barcelona y ha dicho a los representantes de Anfac que "en cualquier plan de impulso al sector que se diseñe en las próximas semanas y meses, tiene que quedar claro que si el Estado apoya al sector, los fabricantes deben adquirir un compromiso con el país".

El portavoz de Unidas Podemos ha explicado que "no puede ser que se den ayudas públicas a un sector económico y que las empresas de ese sector deslocalicen las fábricas, echando a las calles a miles de personas en España". "Si existe un compromiso de Estado con el sector, debe existir un compromiso de los fabricantes con España", ha indicado Echenique.

No obstante, Unidas Podemos ha explicado que han coincidido con Anfac en que España tiene que apostar por sectores de alto valor añadido, que requieren investigación tecnológica y científica, como es el caso de la fabricación de automóviles, para que la economía española no siga jugando un papel subalterno en Europa y pueda producir más empleos de alta calidad y ser más resistente a futuras crisis económicas.

Apoyo al coche eléctrico

Según ha relatado Unidas Podemos, tanto el grupo parlamentario como Anfac comentaron en la reunión la necesidad de que el sector vaya trabajando en una transición hacia la fabricación de coches eléctricos y no dependientes de combustibles fósiles para que, a medida que esta revolución tecnológica vaya llegando, España se sitúe en una posición puntera. En este sentido, el diputado Juantxo López de Uralde ha dicho que "la apuesta deber ser por el coche eléctrico y de hidrógeno, no dejando que esa producción se quede en terceros países".

Precisamente, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dicho que el plan para reactivar el sector de la automoción en España se centrará en alternativas a la movilidad que superen las tradicionales en eficiencia y en incrementar la demanda de los vehículos que tengan más futuro. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero señaló que el plan será aprobado "en las próximas semanas" y ha subrayado que se trata de un trabajo en el que participan los Ministerios de Industria, Transporte y Transición Ecológica.

Sin dar detalles, la ministra portavoz ha asegurado que se trata de un ambicioso plan que persigue reactivar un sector tan importante para la economía y para el empleo como es el de la automoción pero desde la perspectiva de la nueva movilidad. "Tenemos que seguir trabajando para que nuestro planeta se pueda beneficiar de las políticas medioambientales fundamentalmente, en este caso, de bajas emisiones de gases de efecto invernadero, y, por otra parte, de utilizar alternativas a la movilidad que superen las tradicionales y que, por tanto, incremente la demanda de otro tipo de vehículos, que realmente son los que tiene futuro", ha afirmado Montero.

El plan de estímulo para el sector del automóvil avanzado el pasado 31 de mayo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se articula en seis ejes –entre ellos la renovación del parque de vehículos– y como estímulo a la demanda un nuevo Plan Moves de ayudas a la compra de vehículos eléctricos que estaría dotado con 65 millones de euros, pendiente de ser convocado.