Estás son las plantas en las que Gamesa puede recolocar a sus empleados de Miranda

Gamesa no para de 'meter la tijera' desde que se fusionó con Siemens. Su última 'victima' ha sido la planta de palas de Miranda de Ebro (Burgos). Este lunes, la compañía anunció a cierre del mercado el cese de la actividad de la fábrica dejando en duda el empleo de sus 133 trabajadores. No obstante, la intención de la empresa es recolocarlos a todos. Las opciones que tiene la compañía son muy amplias. No obstante, el centro más cercano se encuentra a 100 kilómetros de Miranda.

Siemens Gamesa comenzará el 5 de febrero las negociaciones con los sindicatos, en los que barajarán las diferentes opciones de recolocación de todos los empleados, que seguirán cobrando hasta que el proceso termine, según ha informado la compañía a Vozpópuli. Estas negociaciones no podrán durar más de un mes y una vez llegado a un acuerdo la recolocación de los empleados se debería hacer en cuestión de días.

Según la misma fuente, la fábrica de palas de Burgos ya no está operativa y a sus empleados se les ha dado "vacaciones" hasta que se solucionen todos los problemas.

Según lo comunicado por la compañía, lo más lógico sería que estas personas se recolocaran en las otras dos fábricas de palas que tiene Siemens Gamesa, pero eso supondría que los empleados se tengan que ir a Navarra o A Coruña, lo que supone un cambio de comunidad autónoma.

La primera opción, la de Navarra, está a 164 kilómetros de distancia y la de A Coruña a 554 kilómetros. Ir hasta Navarra supondría un trayecto en coche de mínimo dos horas, mientras que la de A Coruña serían un cinco horas por trayecto.

Otra opción es recolocar a los empleados en las plantas más cercanas, aunque no fabriquen las mismas piezas.

La primera opción sería seguir en Burgos, a unos 100 kilómetros de distancia, en la planta de multiplicadoras, en el polígono industrial de Villalonqueja. A 121 kilómetros de Miranda, en Lerma, también existe otra planta multiplicadora de la compañía.

La otra alternativa, dentro de la misma comunidad, sería irse a Soria, a la planta de ensamblaje de nacelles. Se encuentra a 175 kilómetros de Miranda de Ebro.

El constructor de aerogeneradores tiene otras nueve plantas divididas entre Andalucía, Madrid, Navarra, País Vasco, Valencia, Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha y Galicia.

Cabe destacar que la empresa no ha descartado tampoco reorganizar a parte de los empleados en sus oficinas y centros tecnológicos, aunque esta opción es menos factible debido a los perfiles. No obstante, de producirse el 'trasvase', se deberían desplazar a Galicia, Navarra, Madrid o País Vasco. La empresa no tiene ninguna oficina en Castilla y León.