Los españoles reducen un 20% su inversión en planes de pensiones privados pese a la liberalización de Rajoy

El ahorro de los españoles en seguros y planes de pensiones privados se ha desplomado un 20,4% en 2018 frente a la caída del 4,9% que se ha producido en la Zona Euro, según datos del Banco Central de Europeo (BCE) a cierre de noviembre, a pesar de la reforma que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy hace un año para liberalizar estos productos de ahorro.

Esta modificación, aprobada en febrero de 2018, incluía la posibilidad de que los españoles puedan recuperar los fondos invertidos en un plan de pensiones a partir del año 2025, siempre que se hayan hecho aportaciones durante diez años y sin que haya una edad mínima para hacerlo.

Aunque el objetivo de la reforma era fomentar el ahorro en este tipo de productos, ya que cada día es más evidente el problema de suficiencia del sistema público de pensiones y hay que incentivar el ahorro complementario para la jubilación, no parece haber tenido un efecto directo en las inversiones, que en lugar de aumentar han caído en picado.

"Uno de los motivos por los que se aprobó (la reforma) era incentivar las aportaciones en planes de pensiones privados sobre todo de la gente joven, pero de momento o no se ha entendido el mensaje o no ha calado", resume José Luis Manrique, director de Estudios del Observatorio Inverco.

La liquidez que se ha dado al producto no ha funcionado como se esperaba, no ha fomentado nuevas aportaciones

Manrique también recuerda que la reducción de la comisión media de planes de pensiones hasta el 1,25% tampoco ha tenido el efecto esperado, por lo que apunta que serán necesarios "otros caminos".

¿Por qué ha caído el ahorro?

El Consejo General de Economistas considera que esta caída del 20,4% se debe, por un lado, al "mal año en cuanto a rentabilidades" y, por otro, al "peso de las comisiones implícitas, que empiezan a contar para la clientela".

Respecto a la primera razón, han recordado este martes que la rentabilidad ha sido negativa en 2018 "para casi todos los mercados financieros y casi todos los activos", ya que sólo la bolsa de Brasil ha presentado una buena rentabilidad (del 15%).

Por el contrario, la bolsa china ha sido la que más ha caído (-24,6%), seguida de la alemana (-18,3%), la italiana (-16,1%) y la mexicana (-15,6%). La española ha vivido su peor año desde 2010, con un retroceso del 15% en el Ibex 35.

El experto de Inverco señala también que en 2018 concluía el plazo de la primera fase para solicitar la capitalización de las aportaciones hechas a un plan de pensiones antes de 2006 y beneficiarse de una deducción fiscal del 40%, lo que ha fomentado las salidas. Este efecto, unido a que no han aumentado las aportaciones por falta de incentivos, ha llevado a cerrar el año con aportaciones netas negativas.

El sistema de pensiones complementarias en España "se va muriendo poquito a poco", explicaba hace unas semanas la presidenta de Unespa (la patronal de aseguradoras), Pilar González de Frutos, al señalar que las prestaciones que se han pagado en 2018 han sido superiores a las aportaciones que se han hecho.

En este progresivo adelgazamiento de la previsión empresarial hay una muy mala noticia para la sociedad española en su conjunto"

La razón principal por la que entra menos dinero del que sale es porque "confiar en la cultura del ahorro en España no basta", señalan fuentes de esta organización, que plantean como posible solución los incentivos a la creación en las empresas de planes de adscripción por defecto, como los que se utilizan en Reino Unido.

Con estos sistemas, las compañías adscriben automáticamente a su trabajador en un plan de pensiones y sólo si él no quiere ahorrar por esa vía debe solicitar expresamente a la empresa que le excluya de esa opción, algo que sólo piden el 16% de los trabajadores británicos.

Un segundo motivo por el que no hay suficiente ahorro por esta vía en España es por la ausencia de beneficios fiscales para los planes de pensiones, que solamente disfrutan de diferimiento fiscal (si tributas hoy por las aportaciones, el día que rescates el plan no pagarás) y además no tienen en cuenta la distinción entre el capital inicial y el rendimiento generado.