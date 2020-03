PharmaMar, Netflix o Glovo: ¿qué empresas salen ganando con el brote de Covid-19?

La ya declarada pandemia mundial de Covid-19, que en nuestro país ya registra más de 5.700 casos y por lo menos 165 fallecidos, ha supuesto una sacudida no a nivel sanitario, sino también económico. Las restricciones impuestas por el Gobierno, como el cierre de todos aquellos locales que no sean supermercados o farmacias y la limitación de los viajes dentro del país tras decretar el estado de alarma, ha hecho que se desplomen las bolsas ante el temor a un importante impacto económico, cuya cifra pocos se atreven a aventurar todavía.

No obstante, aunque el panorama es negativo para la mayor parte de las empresas, hay algunas que están logrando obtener beneficios de esta anómala situación. El primer sector es el farmacéutico, que durante las últimas semanas se ha lanzado a investigar para desarrollar una vacuna o un antiviral que acabe con la enfermedad. No sólo por altruismo, sino por puro interés económico.

Una de las compañías que en nuestro país puede salir más beneficiada es la compañía farmacéutica PharmaMar, que este viernes se disparaba en Bolsa después de anunciar que uno de sus antitumorales puede funcionar contra el coronavirus. Una deriva que también está teniendo en Estados Unidos el laboratorio Gilead, un gigante farmacéutico estadounidense que presenta resultados de su primer antiviral contra el SARS-COV-2 el próximo 17 de abril. La compañía que logre dar con la cura se convertirá, sin duda, en la gran ganadora de esta crisis sanitaria.

Por otro lado, operadores como Glovo, Deliveroo o Uber Eats están viendo estos días cómo los pedidos se disparan, aunque no facilitan cifras exactas. Sin embargo, varios de estos operadores han lanzado campañas específicas para estos días, en los que se anima a los españoles a quedarse en casa, y han sido los grandes beneficiados de las nuevas restricciones de la Comunidad de Madrid. En este sentido, mientras bares y restaurantes han tenido que cerrar la persiana, el Gobierno regional ha permitido los envíos de comida a domicilio, siempre que el restaurante en cuestión quiera mantener la cocina abierta.

Los supermercados llenos, los estantes vacíos, y larguísimas colas para adquirir los productos son ya imágenes habituales estos días. Según los datos hechos públicos por Kantar Worldpanel, la venta se ha disparado más de un 180%. No obstante, y aunque los supermercados pueden parecer unos de los ganadores de la crisis del coronavirus, lo cierto es que el incremento descontrolado de las ventas le está convirtiendo en uno de los sectores más dañados, teniendo algunos incluso que suspender su venta online por no poder satisfacer a toda la demanda.

En el mismo sector que las cadenas de supermercados están los grandes almacenes, que estos días están viendo cómo sus ventas se hunden sobre todo en ciudades como Madrid. Con las nuevas contrataciones para la campaña de Semana Santa paralizadas, debido a la caída del turismo y los ciudadanos evitando salir a la calle, es de prever que las cuentas de este tipo de compañías se resientan durante varios meses.

El cierre de los centros escolares también ha provocado un curioso efecto en la audiencia de los canales de televisión. De hecho, el martes 11 y el miércoles 12 de marzo la audiencia de Disney Channel se ha duplicado con respecto a los mismos días de la semana anterior. Clan y Boing, con un incremento del 92% y el 31% de subida el martes 11 de marzo también se benefician del tiempo que pasan los niños en casa, según la consultora GECA.

En el sector jurídico hay tanto ganadores como perdedores. Por un lado, desde que comenzó la crisis, los despachos de abogados en general y los laboralistas en particular están recibiendo decenas de consultas para poner en marcha Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) para afrontar la situación. Además, la cancelación de vuelos, espectáculos y reservas de todo tipo también abre la puerta a una avalancha de reclamaciones gestionadas por asesores legales.

No obstante, todo parece indicar que el consumo de productos ha subido como consecuencia de las medidas que invitan a la población a teletrabajar y salir de casa sólo lo que sea necesario. De hecho, según GECA, la audiencia de los canales temáticos de pago -con gran oferta infantil- aumentó el 108% el pasado miércoles en la Comunidad de Madrid.

La banca también sale beneficiada, en parte, gracias a las medidas aprobadas por el Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) el pasado jueves. Ambos organismos han dado permiso a las entidades financieras para liberar parte de su liquidez atrapada para casos de crisis y también ha aplazado los test de estrés, lo que les da aún más margen para actuar. Además, en España, el sector ha puesto en marcha líneas de crédito por valor de 100.000 millones de euros, que previsiblemente contará con garantías públicas y que servirá para refinanciar deuda o para atraer a nuevos clientes.

No obstante, en el caso de que los mecanismos para paliar los desajustes de la economía no funcionen, los bancos podrían verse muy afectados ya que es posible que se pueda ver un ligero repunte de la morosidad. Además, hay que recordar que el BCE ha dejado la puerta abierta a bajar más los tipos en el caso de que las medidas fiscales no surtan efecto.