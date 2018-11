Las petroleras aprietan al Gobierno para que rebaje su veto a los coches de gasolina y diésel

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no esperaba salir ovacionada del acto de conmemoración de los 25 años de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), menos aún después de que se conociera que pretende prohibir por Ley la venta de vehículos con motores de combustión a partir de 2040. Pero tampoco el rapapolvo que se llevó del presidente de la asociación, Luis Aires, que no dudó en afirmar que la propuesta no es sensata, que atenta contra la libertad empresarial y que crea una incertidumbre innecesaria tanto para las empresas como para los consumidores. Y todo eso en apenas cinco minutos de intervención.

Fue lo que Ribera pudo escuchar y a lo que pudo responder. Porque con posterioridad, durante la mesa redonda en la que participaron representantes de las cinco empresas que componen la AOP, la ofensiva fue aún más directa y contundente. Para entonces, la ministra había abandonado la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid, donde tuvo lugar la celebración, con la idea de que si pretende mantener uno de los preceptos del anteproyecto de Ley de Cambio Climático que más ha llamado la atención deberá soportar una fuerte presión del sector de los carburantes, además de la del automóvil, que ya se ha pronunciado al respecto.

Junto con Aires, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, fue el más contundente a la hora de exponer las consecuencias que tendría la propuesta si finalmente se concreta en el texto definitivo de la norma. "Tenemos que hacer una transición ecológica pero tiene que ser pensando en la industria y en el empleo", señaló. Para el ejecutivo, el veto a todo vehículo que no sea puramente eléctrico a partir de 2040 "ya está retrasando la decisión de comprar un coche por parte de los consumidores", un hecho que repercutirá de forma negativa en la industria del automóvil y de los componentes, que podrían verse obligadas casi desde el primer momento a recortar puestos de trabajo.

Imaz fue más allá e introdujo incluso el elemento de la cohesión social, especialmente llamativo teniendo en cuenta el carácter socialdemócrata del Gobierno. El consejero delegado de Repsol indicó que, en la actualidad, los vehículos eléctricos son aun demasiado caros y que, al contrario, los ciudadanos que conducen vehículos contaminantes son aquellos que no pueden permitirse un cambio por sus bajas rentas.

Una transferencia de pobres a ricos

"El sistema, tal y como está ahora, es una transferencia de rentas de los pobres a los ricos", resumió en una síntesis demoledora.

Tanto Imaz como el presidente de la AOP insistieron también en la necesidad de introducir el concepto de neutralidad tecnológica. "La propuesta pretende eliminar toda aquella alternativa que no sea un coche 100% eléctrico, ni siquiera los híbridos se salvarían", recordó Aires que, en presencia aun de la ministra, recordó que entre los principios de la Unión Europea se encuentra la libertad de empresa y la neutralidad tecnológica.

"Estamos acostumbrados a competir y no nos importa hacerlo. Pero esto no se trata de competir, se trata de imponer una tecnología concreta en detrimento del resto. Dejemos que compitan las tecnologías y que sea el mercado el que decida quién gana", sentenció Aires. En esa misma línea, el presidente de Cepsa, Pedro Miró, argumentó que debe ser el propio consumidor el que elija pero que, para eso, debe tener alternativas.

La patronal de los operadores petrolíferos también considera que la propuesta no contribuye al fin último que persigue, esto es, la reducción de emisiones de gases contaminantes. Al fin y al cabo, si los usuarios retrasan su decisión de adquirir un coche, el parque automovilístico envejecerá y los vehículos más antiguos son los que más contaminan.

¿Hacia un nuevo déficit?

Relacionada con la polémica medida también está la propuesta de obligar a determinadas estaciones de servicio a instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos. "Supone forzar a realizar una inversión elevada que difícilmente será recuperable porque se trata de una tecnología que aún no está madura", puntualizó Luis Aires, quien aventuró que, de concretarse, la medida podría generar un nuevo déficit de tarifa, como sucediera en su día con las renovables.

La AOP tiende la mano al Gobierno y el Gobierno asegura que contará con la industria para terminar de perfilar la Ley. Por ahora, sólo hay un anteproyecto en fase de consulta. Pero el debate promete ser muy intenso.