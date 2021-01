Broadbill y Cuatrecasas se imponen a Escotet y Uría y tumban la refinanciación de Nueva Pescanova

Los planes que tenía Juan Carlos Escotet, dueño de Abanca, para Nueva Pescanova, se han visto truncados. La reciente decisión del juez de impedir la refinanciación planteada por la entidad financiera en la multinacional pesquera, obliga al grupo gallego a cambiar de rumbo.

La justicia gallega ha dado la razón al fondo estadounidense Broadbill, representado por las abogadas Fedra Valencia y Rosa Gual, de Cuatrecasas, que impugnó el acuerdo de refinanciación alcanzado el pasado 30 de junio por Nueva Pescanova, defendida en el proceso por el exjuez Javier Yáñez, del bufete Uría Menéndez.

Nueva Pescanova tendrá ahora que convocar junta de socios en la que se invitará a los acreedores a realizar una capitalización de deuda voluntaria "con la finalidad de asegurar la viabilidad futura de la compañía y el cumplimiento de su plan de negocio", informó este martes la empresa.

El juez Manuel Marquina Álvarez, del Juzgado de lo Mercantil número uno de Pontevedra, ha dejado sin efecto la homologación del acuerdo de refinanciación del pasado 30 de junio de 2020, que preveía la conversión en capital de gran parte de la deuda de la compañía heredada tras el concurso de la antigua Pescanova, 643 millones de euros.

El fondo estadounidense, accionista de Pescanova, puso de manifiesto ante el Juzgado que Abanca había pasado de ser acreedor financiero y socio minoritario de Nueva Pescanova, titular del 5,5% de la compañía en 2016, a ostentar en la actualidad más del 80% del capital y del 54% del pasivo financiero.

Desde abril de 2020, tres de los cinco miembros del consejo de administración de Nueva Pescanova, destacó Broadbill, no sólo habían sido designados por Abanca, sino que además tendrían vinculación profesional con la entidad.

Broadbill sostiene así que Abanca es administrador de hecho de Nueva Pescanova, y que el acuerdo de refinanciación "no implicaría un verdadero instrumento para posibilitar la continuidad y viabilidad" de la compañía, sino que se trataría "meramente del instrumento empleado por Abanca en su estrategia empresarial".

El acuerdo de refinanciación no fue publicitado por Nueva Pescanova y los acreedores no firmantes no tuvieron conocimiento del mismo