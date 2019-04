La historia del ciclista al que robaron la bici y la encontró en Wallapop

Hace unos días un usuario de Forocoches se animó a contar una historia que no es la primera vez que sucede, ni será la última.

Alguien al que han robado algo lo encuentra luego a la venta en Wallapop. CrisTTian es el nombre de usuario o 'nick' utilizado por el protagonista de nuestra historia en Forocoches.

Como cada día, CrisTTian fue hasta su trabajo en bici, algo habitual, y la dejo aparcada en el lugar de siempre. Le tocaba turno de noche. Después de acabar su jornada laboral, salió a la calle en busca de su bici. Descubrió enfadado que se le habían robado.

Tuvo que volver a casa andando. Cuando llegó se puso a solucionar el problema más acuciante: sustituir el vehículo que le acababan de robar por otro de similares características. Así que entro en Wallapop y buscó bicis baratas.

La policía no pudo detener a nadie, dado que no fueron sorprendidos en el momento del hurto

Pasados unos días, durante una de esas búsquedas, CrisTTian descubrió que la bici que le habían robado estaba a la venta en Wallapop. Sin duda, era la suya. Una pegatina con un zorro en amarillo sobre la amortiguación la hacía inconfundible.

Comprar la bici al ladrón

CrisTTIan urdió un plan. Se propuso comprar la bicicleta al usuario que se la había robado, pero no sin antes de avisar a la policía para que pudiesen coger al ladrón cuando se fuese a producir la operación de compraventa.

Así que se desplazó a una comisaría y puso una denuncia. Le explicaron que en el futuro apuntase el número de identificación (bastidor) de la bici. Se encuentra debajo del cuadro. La policía guarda muchas bicicletas robadas pero este número es imprescindible para recuperarlas.

La policía le recomendó que buscase un sitio público para realizar la compra. Ellos situarían en las inmediaciones a dos agentes de paisano que intervendrían en cuanto el supuesto ladrón hiciese acto de presencia.

Cita con el vendedor

CrisTTian acordó una cita con el vendedor. Se acercó hasta su casa en metro y luego caminó hacia el portal en el que había quedado con él. En un parque de las inmediaciones, dos policías de paisano vigilaban los movimientos.

El nuevo 'propietario' de la bicicleta esperaba en la calle con el vehículo. "Aquí la tienes, échale un vistazo", le dijo a CrisTTian. A los pocos segundos uno de los dos policías cerraba la puerta del portal impidiendo que el vendedor tratase de entrar. En paralelo, el otro agente le solicita el DNI, que no tenía encima. Alegó que lo había dejado en casa.

Tras subir a por la documentación y bajar de nuevo a la calle, el vendedor manifestó a los agentes que la bici no era suya, sino de su primo. Como éste no se encontraba bien de salud -aseguró-, se responsabilizó de vender la bici. No tenía ni idea -explicó a los policías- de que fuera robada.

Los agentes no pudieron detener a nadie dado que el sospechoso no fue sorprendido en el momento del hurto. El supuesto delincuente insultó en reiteradas ocasiones a CrisTTIan durante la operación, tal y como reconoce en el hilo abierto en Forocoches. Finalmente, los agentes cargaron la bicicleta robada en el maletero del coche patrulla y la llevaron a casa de su verdadero dueño, tal y como explica CrisTTian en el hilo.