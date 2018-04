Comerciales, responsables de producto y especialistas en nuevas tecnologías. Estos son los perfiles más demandados por las startups españolas, según un informe de Spotahome, una plataforma en línea de reservas de alquiler de viviendas.

Desde agentes de ventas, captación y de gestión, pasando por especialistas en atención al cliente y agentes gestión de dudas e incidencias. A nivel comercial, las startups buscan perfiles orientados tanto al negocio al consumidor (B2C, por sus siglas en inglés) como al negocio con empresas (conocido como B2B o business to business).

En el caso de los cargos vinculados a los departamentos de producto y tecnología, el informe apunta que los perfiles más demandados son los "ingenieros de software, responsables de crear el mejor producto y las mejores herramientas tecnológicas ya sea internas como externas".

Sin importar el cargo, las startups buscan personas con un nivel de idiomas tanto en inglés, como en francés, en alemán o en italiano.

"Lo que más se valora de los candidatos, además de la experiencia y la formación, es la capacidad de aportar valor en la empresa, que piensen out of the box (fuera de la caja)y que crean en el proyecto de la startup", señala la responsable de recursos humanos de Spotahome, Sara López-Peteiro.