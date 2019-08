La letra pequeña de las ofertas del fútbol de Movistar, Orange y Jazztel

Con LaLiga recién comenzada, los operadores de telecomunicaciones lanzan paquetes con ofertas para ganar clientes con el fútbol como principal reclamo.

Es el caso de Movistar, Orange y Jazztel, los tres únicos operadores de telecomunicaciones con los derechos de emisión del deporte rey (Liga, Champions League y UEFA). Hablamos de ofertas muy atractivas en precio, al menos sobre el papel, pero que pueden esconder sorpresas si no se atiende a su letra pequeña.

En general esas sorpresas tienen que ver con el periodo de vigencia de las ofertas y el incremento de cuota tras el periodo de promoción.

Pasados tres meses, algunos paquetes llegan a duplicar su precio

Veamos las particularidades de cada uno los paquetes ofertados por los tres operadores de telecomunicaciones citados anteriormente, y recuerda que existe otra opción para contratar el fútbol más allá de las 'telecos'. Se trata de Mitele Plus, la OTT (Over The Top) de Mediapro que funciona como DAZN o Netflix.

Movistar

El operador ofrece en promoción dos paquetes en oferta con la opción del fútbol. El más económico cuesta 65 euros y da acceso a la Primera y Segunda División, así como fibra en casa (600Mbps), dos móviles (uno con llamadas ilimitadas y 10GB) y el paquete Series, además de 80 canales. El segundo paquete cuesta 85 euros y cuenta prácticamente con lo mismo con el añadido de la Champions League, la UEFA, competiciones del mundo del motor y el paquete de cine.

Dos opciones atractivas, pero que cambian de precio automáticamente pasados tres meses desde su contratación. El primer paquete pasa de costar 65 euros a tener un precio de 95, nada menos que 30 euros más de diferencia.

El segundo paquete, pasados esos 90 días, prácticamente duplica su precio. Pasa a costar 165 euros frente a los 85 euros de coste que tiene en principio.

Orange

El operador de origen francés cuenta básicamente con dos ofertas con el fútbol para nuevos clientes. Ambas brindan fibra en casa (100Mbps). La que incluye sólo LaLiga ofrece un móvil con ilimitadas y 6GB de datos y cuesta 45,88 euros.

La segunda dispone de dos móviles con ilimitadas y 30GB a compartir, Netflix, y permite ver todo el fútbol: LaLiga, Champions League, UEFA, Segunda División... Su coste es de 49,43 euros al mes.

Como en el caso de Movistar, son dos ofertas con una vigencia de tres meses. Transcurrido ese tiempo, su coste casi se duplica en uno de los casos.

La primera pasa de 45,88 euros a 72,85 euros mensuales, mientras la segunda, la más completa, pasa de costar 49,43 euros a 88,90 euros.

"Tal y como hemos visto, disfrutar del fútbol gratis con Orange implica sumar los contenidos de series ycine. Es decir, pagar 15 euros de más. Además, tenemos el compromiso de permanencia en el paquete de Internet, con lo que una vez finalice la competición se nos encarecerá 15,95 euros al mes a partir de junio, coste real de LaLiga para esta temporada", explican desde HelpMyCash.

Jazztel

El operador low cost de Orange ofrece todo el fútbol por 1 euro, algo que si se mira con lupa no es exactamente así. O lo es, pero sólo hasta 2020, es decir, durante cuatro meses si se contrata ahora (y siempre que se tenga un paquete convergente contratado con Jazztel).

A partir de 2020 el precio del llamado deporte rey será de 15,95 euros (a los que hay que sumar una cuota de alta en Orange TV de 9,99 euros). Este coste se ha de añadir a cualquiera de los paquetes de telecomunicaciones contratados por el usuario con Jazztel, ya que como hemos comentado para optar a la oferta del deporte rey hay que tener alguna tarifa en vigor.

"En Jazztel hay que asumir el precio del paquete de fútbol a partir de enero. Pero no acaba ahí. Esta teleco nos añade 12 meses extras de permanencia sobre el servicio de Internet en casa. Así lo señalan las condiciones de la promoción, en las que se matiza que esta permanencia es adicional a la de la contratación de la tarifa en sí. Además, Jazztel nos exige pagar una cuota inicial por el servicio de Orange TV", concluyen desde HelpMyCash.