Los planes de pensiones de empleo europeos tardarán más en llegar a España por la falta de Gobierno

Los futuros pensionistas españoles se están viendo perjudicados por la falta de Gobierno porque hasta que éste no se constituya no podrá empezar a tramitarse la transposición del reglamento europeo que les permitirá disfrutar de los planes de pensiones de empleo paneuropeos: planes de pensiones de empresa de cualquier país de la Unión Europea que su compañía podrá ofrecerles.

Se trata de un instrumento de ahorro, complementario a la pensión pública, que actualmente funciona de forma residual en España. Las empresas que se lo ofrecen a sus empleados (principalmente grandes compañías con cultura internacional o pequeñas empresas en las que es obligatorio por convenio) suelen recurrir a los planes de pensiones de grandes entidades financieras, con las que llegan a un acuerdo para que las comisiones sean inferiores.

"Este producto de ahorro, que tendrá la fiscalidad que determine cada país, tendrá unas comisiones más bajas –un máximo del 1%- que las que soportan los planes de pensiones que se comercializan en España, que actualmente se acercan al 2% sumando todos los gastos generales", explica Antonio Banda, consejero delegado de Feelcapital, una empresa de asesoramiento financiero robotizado que en 2017 lanzó el primer fondo de pensiones asesorado por un robot financiero.

Esto significa que cuando este reglamento europeo esté en vigor en nuestro país, las empresas españolas podrán ofrecer a sus empleados planes de pensiones de cualquier gestora europea, lo que abrirá el mercado y mejorará la oferta.

Estos "planes de pensiones de empleo paneuropeos" podrían beneficiar a más de 9,5 millones de ahorradores en España, por lo que cuanto antes empiecen a trabajar los políticos en esta transposición, antes podrán disfrutar de esta ventaja los trabajadores y futuros pensionistas.

Los bancos, los grandes perdedores

"Los otros Gobiernos están empezando ya con los trámites. En España no se puede arrancar hasta que no haya Gobierno, es el paso número uno, no se puede empezar mientras no haya un Parlamento preparado", lamenta en declaraciones a Vozpópuli, y explica que esto es un problema si se toma como ejemplo "lo que ha ocurrido con la transposición de Mifid II".

Los bancos no están preparados para la apertura del mercado que traerá consigo este reglamento así que se puede prever que intentarán demorar el proceso, explica, por lo que es necesario que se comience cuanto antes.

"Los grandes perdedores de este cambio van a ser BBVA, VidaCaixa y Santander, que son los que gestionan más fondos de pensiones de empleo y que ahora tendrán que competir con gestoras de cualquier país de la Unión Europea", vaticina.

Hacia una fiscalidad europea

Este reglamento que permitirá a los futuros pensionistas de todos los países de la UE acceder a los mismos esquemas de ahorro deberá complementarse con una homogeneización en la fiscalidad europea, apunta el experto.

Esta misma reivindicación la comparte el propio Banco de España, que pide que se cree una autoridad fiscal europea que dicte una política homogénea para toda la UE, así como Christine Lagarde, la próxima sucesora de Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo (BCE) y quien también se ha pronunciado en esta misma línea.