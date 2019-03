Las pensiones y la inmigración ganan peso entre las preocupaciones de los españoles

Las principales preocupaciones de los españoles siguen siendo el paro y la situación económica, pero su inquietud en torno a la viabilidad del sistema de pensiones y a la inmigración ha ganado fuerza este año y se han convertido en el tercer y cuarto motivo de preocupación, según el Eurobarómetro de otoño divulgado este miércoles por la Comisión Europea (CE) en Madrid.

Un 52% de los españoles considera que la preocupación más importante para España es su elevada tasa de desempleo, frente al 58% que se mostraba inquieto por este motivo el año pasado, mientras que la situación económica preocupa a un 25% de los encuestados, un porcentaje inferior al 34% que lo identificó en 2018.

Las pensiones son un problema para el 21% de los españoles, una cuota que supera el 15% de los que se preocupan por este tema en la media de la Unión Europea, seguida de la inmigración, que es identificada por el 19% de los españoles.

A los españoles les preocupan las corrientes migratorias más que hace un año pero su inquietud por este tema sigue siendo inferior a la de la media de la UE, del 21%.

Francisco Fonseca, director de la representación de la CE en España, ha explicado que aunque España "ha recibido en 2018 más de 130.000 personas, de las que más de la mitad han llegado en patera, los españoles seguimos siendo mucho más favorables a la inmigración de terceros países de lo que lo son en Europa".

"Tenemos un concepto de inmigración menos asociado a la amenaza y más ligado a dar oportunidades y a la solidaridad", apunta

Esta tesis se puede confirmar con los resultados del Eurobarómetro, según el cual un 58% de los españoles cree que los inmigrantes contribuyen mucho a su país, frente al 50% que piensa lo mismo en la UE. De la misma manera, un 79% cree que España debería ayudar a los refugiados, un porcentaje que se reduce al 69% en la media de la UE.

Por otro lado, más de la mitad de los españoles (un 54%) considera que la inmigración de personas de fuera de la UE es positiva para el país, mientras que en la UE sólo un 40% piensa de esa manera.

Un 86% de los españoles son proclives a que se instaure en la UE una política común sobre inmigración. En Europa, un 69% está a favor de esta idea.

Más preocupaciones

Aunque la mayoría de los españoles considera su situación financiera y personal buena (un 88% está satisfecho con el tipo de vida que lleva), un 80% cree que la situación económica del país es mala y un 86% ve "mala" también la situación del desempleo.

Aparte de estos cuatro grandes temas (empleo, economía, pensiones e inmigración), a los españoles les preocupa la sanidad y la Seguridad Social (el 11% así lo manifiesta), la inflación (10%) y la deuda pública (10%).

También les inquietan los impuestos (8%), el sistema educativo (8%), la vivienda (7%), la delincuencia (6%), el terrorismo (4%) y, por último, el medio ambiente, clima y los temas energéticos (3%).

Desconfianza en las instituciones

Los españoles se muestran menos confiados que la media de la UE en las instituciones democráticas. En concreto, sólo un 8% confía de los partidos políticos, frente al 18% de la UE; un 15% confía en el Congreso de los Diputados (35% en la UE) y únicamente un 19% confía en el Gobierno (35% en la UE).

También es más débil la confianza en las autoridades autonómicas (36% frente a 54%), en la Justicia (32% frente a 51%) y la Administración Pública (37% frente a 50%).

El sentimiento de pertenencia de los españoles a su país es inferior al que tienen otros europeos

A pesar de que tampoco confiamos tanto como los europeos en la propia UE (sólo un 38%, frente al 42%), sí tenemos más sentimiento de pertenencia a la UE (un 83% frente al 71% de media de otros países de la Unión).

Nuestro sentimiento de pertenencia a nuestro país es menor que el de los europeos (86% versus 91%), superamos sin embargo en adhesión a nuestra ciudad o pueblo (92% vs. 89%), a la UE (66% vs, 56%), y Europa (68% vs. 65%).