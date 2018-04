Penón (Ibercaja): "Solucionar las pensiones pasa por cambios fiscales en los planes privados"

Valero Penón lleva casi 30 años formando parte de la familia de Ibercaja. Su andadura comenzó en 1989 como jefe de análisis y continuó desde 2004 como director general de la gestora. Bajo su batuta, el grupo ha conseguido más de 30 premios gracias a la buena trayectoria de sus ya 48 fondos.

Ibercaja Gestión pasa por un momento muy dulce, ya que en los últimos cuatro años ha conseguido duplicar la gestión de su patrimonio, hasta superar los 12.000 millones de euros, gracias a su estrategia comercial basada en gestión discrecional de carteras a partir de 20.000 euros.

Valero Penón saca pecho de sus buenos resultados, y de sus clientes, a los que le pide afrontar un pelín más de riesgo ahora que la renta variable se encuentra en un "fair value" (precio justo). El gestor recalca a este medio una de sus frases favoritas que representa con exactitud la situación actual: "Obtener un 1% de rentabilidad es muy caro en términos de riesgos, hay que exponerse más para conseguir rentabilidad".

Durante el encuentro con este medio, el director de Ibercaja Gestión también responde a uno de los temas que más titulares ha acaparado en los últimos meses: el futuro de las pensiones.

La Administración debería considerar posibles cambios en el tratamiento fiscal...

"Se van a tener que compaginar con productos privados, no tengo dudas", asegura, mientras enrosca el sobre de azúcar que ha echado en su café. Como Valero Penón, y no como director de Ibercaja Gestión, asegura que los políticos españoles han hecho un "buen diagnóstico técnico de la situación", pero tiene la sensación de que están priorizando sus propios posicionamientos en vez de adoptar medidas "de calado, que lleguen a la gente".

Ahora, con la chaqueta de Ibercaja, incluye la postura de la gestora, que apuesta por introducir cambios fiscales para impulsar las pensiones privadas. "La Administración debería considerar posibles cambios en el tratamiento fiscal... bonificar en el momento de la recuperación no lo vería desmedido", opina.

Preguntado por la propuesta del socialista Pedro Sánchez de reducir la deducciones de los planes de pensiones, el directivo no se muestra partidario. "Este mozo... campanas al pregonero para conseguir votos", enfatiza.

Sin rastro de burbuja...

A pesar de que el inversor de Ibercaja sea conservador, la gestora da mucho peso a la renta variable. Penón asegura que el mercado ha cambiado drásticamente desde comienzo de años. "En enero tenía la sensación de que íbamos a vivir el día de la marmota, pero con las caídas de febrero todo cambió". El gestor asegura que los recortes les afectaron, "como a todos", pero menos de lo que esperaban y subraya que "los dientes de sierra que vemos en el mercado son oportunidades para poder apostar un poco más y asumir más riesgo".

Su sector favorito es el financiero, que ha estado proscrito bajo su criterio. "Somos de los que pensamos que ya se ha superado esta situación de acondicionamiento de balances, de solvencia y liquidez", asegura, a la vez que agrega que "ahora es el momento de que las entidades financieras comiencen a dar buenas rentabilidades para sus accionistas".

Otro sector que le gusta y que le ha dado muy buenas rentabilidades es el inmobiliario. La gestora tiene un fondo que se ha comportado "de lujo", junto con el de "small caps". Preguntado por las voces que hablan de rumores de burbuja en el sector, Penón afirma que bajo su punto de vista no existe. "Cuando hablo con los colegas de Madrid tiendo a percibir una sensación de que hay una burbuja por precio, pero la realidad es que yo no la veo", destaca.

El 'procés' y Popular

Durante los meses más tenso del desafío catalán Ibercaja captó 400 millones de euros. "No sé como habrá sido en el banco, pero durante los primeros quince días de octubre sí hubieron traspasos en materia de fondos de inversión", reconoce Penón.

Es un indicador del pánico que surgió entre los clientes catalanes

En ese intervalo de tiempo afirma que la gestora recibió en torno a 40 millones de euros de otras entidades. "No es una cifra que califique de extraordinaria, pero es un indicador del pánico que surgió entre los clientes de esas entidades". No obstante, Valero Penón asegura que fue algo temporal y que "hoy eso no existe".

Otro momento delicado para los fondos fue la resolución del Banco Popular. El gestor asegura que no les cogió porque los fondos habían deshecho posiciones meses antes porque no era uno de los valores preferidos de sus gestores. Donde sí les pilló fue en renta fija. "Claro que teníamos renta fija del Popular, era un valor muy activo, pero gracias a los movimientos y rotaciones de carteras no nos vimos afectados".

El inversor conservador y bitcoin

La mayoría de premios que ha conseguido Ibercaja Gestión se deben a la buena rentabilidad de sus fondos de renta fija en un entorno de tipos de interés 0 y negativos. Este 'hito' refleja el perfil de inversor de la gestora, al que no se cansa de agradecer su confianza.

El Bitcoin es droga dura, mucho cuidado con ello

"Es natural y consustancial en el cliente, nadie quiere perder dinero, pero me gustaría que introdujeran un poco más de renta variable". A pesar de ello, el director entiende que cada cual tiene que ir con "los volúmenes que le dejen dormir por la noche".

En el otro extremo de la renta fija encontramos las criptomonedas, de las que Penón tiene muchas dudas. "He visto a gente decir que han puesto una posición y que le ha crecido un 50%, pero claro, luego le baja a esa misma velocidad. El Bitcoin es droga dura, mucho cuidado con ello".