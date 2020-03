Peligran las juntas de accionistas de Santander e Iberdrola por el coronavirus

El momento más 'democrático' del año de una gran compañía, ese en el que sus principales responsables se ven las caras con sus accionistas, ese momento único del año en el que los inversores más descontentos cantan las cuarenta a los miembros del consejo de administración, puede que no se celebre de la misma manera este año 2020.

El temor al contagio del coronavirus está llevando a las multinacionales españolas que en las próximas semanas celebran junta de accionistas a plantearse la posibilidad de tener que retrasarlas o no hacerlas presenciales.

El Banco Santander, que tiene previsto celebrar su junta el próximo día 3 de abril, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad de Santander, está "valorando los diferentes escenarios" ante la evolución de la enfermedad, comentan fuentes cercanas a la entidad. "La junta es un proceso legal, todo está regulado, lo estamos mirando", indican.

BBVA ha suspendido los vuelos de sus empleados a Italia, China, Japón, Singapur y Corea

Un día antes, el 2 de abril, Iberdrola ha convocado a sus accionistas a la junta que tiene previsto celebrar en el Palacio Euskalduna de Bilbao. La multinacional energética, que a día de hoy vale en Bolsa casi 20.000 millones de euros más que Santander -71.760 millones frente a 52.110 millones- sigue atenta las recomendaciones de Sanidad al respecto de reuniones multitudinarias.

"Iberdrola seguirá, como hasta ahora, cumpliendo toda la normativa aplicable en materia de sanidad o de otra índole y, en particular, la que pueda aprobarse por parte de las instituciones competentes con motivo del Covid-19", explica la compañía presidida por José Ignacio Sánchez Galán.

Iberdrola, que ofrece 0,005 euros brutos por cada acción que concurra a la Junta General "incluyendo las de los accionistas que asistan presencialmente o representados por cualquier tercero y de los que voten a distancia", indica que los accionistas cuentan "con numerosas opciones para emitir o delegar su voto sobre los puntos del orden del día: Internet, teléfono, correo postal, entidades depositarias y puntos de atención al accionista". Y añade que también pueden "consultar toda la documentación y plantear cualquier pregunta sobre la Junta a través de la web corporativa".

Cancelaciones de eventos financieros

Las entidades financieras españolas, y también internacionales con presencia en España, están cancelando eventos por el coronavirus.

The Bank of New York Mellon Corporation se está planteando la posibilidad de celebrar su junta por vía telemática

El segundo mayor banco español, BBVA, ha suspendido los vuelos de sus empleados a Italia, China, Japón, Singapur y Corea, y ha pedido reducir los viajes y movimientos de sus empleados a los estrictamente necesarios.

Caixabank y Sabadell han implantado teletrabajo en zonas afectadas, la estadounidense BlackRock ha aplazado su evento anual en Madrid y la gestora Muzinich & Co ha anulado otro programado para el próximo día 16 de marzo en la capital española.

The Bank of New York Mellon Corporation, que celebra junta el próximo 15 de abril en Manhattan, ha señalado en un reciente comunicado que, como precaución ante el Covid-19, se está planteando "la posibilidad de que la reunión anual se celebre únicamente mediante comunicación a distancia", y ha indicado que si se diera ese paso se anunciaría con anticipación.