Lluvia de estrellas Michelín: Subijana (Akelarre) tantea la compra de Zalacaín

Pedro Subijana, una de las grandes estrellas de la gastronomía en España, tantea la compra de Zalacaín, el emblemático restaurante de la familia García-Cereceda en el que trabajó en 1973, el año de su inauguración. El dueño de Akelarre, uno de los grandes comedores vascos con tres estrellas Michelín, se ha mostrado interesado en la posibilidad de hacer una oferta formal para resucitar el restaurante, según explican fuentes consultadas por Vozpópuli.

El comedor de los también dueños de La Finca se declaró en concurso de acreedores el pasado mes de noviembre golpeado por la pandemia y una difícil situación financiera que arrastraba desde hace años, como publicó este diario. El procedimiento concursal lo lleva el Juzgado Mercantil nº 13 de Madrid y los interesados en adquirir la marca del restaurante (o cualquier otro activo a la venta) tienen hasta la semana que viene para formalizar sus ofertas. El administrador concursal es FTI & Partners.

El interés de Subijana se suma al de otros nombres conocidos como el grupo Urrechu, el empresario César Álvarez -adelantado por La Información- y algunos fondos de capital privado. No obstante, no se prevé que todos presenten una oferta formal. Los García-Cereceda han decidido no volver a intentar reabrir el restaurante.

Además de la venta de Zalacaín, el procedimiento concursal también incluye la venta de una finca con servicio de catering para celebraciones y eventos en La Finca (Pozuelo de Alarcón) y la gestión de la restauración del Club de Golf Somosaguas. Este último negocio es el único que se mantiene activo en este momento.

El plan de liquidación detalla que una vez que se reciban todas las ofertas, el administrador concursal las valorará teniendo en cuenta el precio, la solvencia del ofertante, las condiciones de pago y las posibilidades de recuperar a la plantilla, que actualmente está inmersa en un ERE de extinción, como desveló este diario.

En el caso de que se considere que hay un empate entre dos o más ofertas (que el precio ofrecido no difiera en más del 5%), los candidatos serán invitados a presentar una nueva oferta mejorada de al menos 25.000 euros más que la inicial. Quince días después de expirar los plazos, el administrador remitirá al juzgado un informe de evaluación con la mejor oferta, según el citado plan.

Gran exponente de la cocina vasca

Subijana, nacido en San Sebastián, es el director de Akelarre, uno de los pocos restaurantes en España que puede presumir de contar con tres estrellas de la emblemática guía. El chef logró su tercera estrella en 2007 y desde entonces la ha mantenido año tras año. Actualmente, solo 11 restaurantes en España cuentan con esta distinción, la máxima que puede recibir un comedor.

A lo largo de su carrera, el cocinero ha sido galardonado con multitud de premios, entre los que se incluye el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Cocinero, el Premio Alimentos de España o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entre otros. También ha escrito más de una decena de libros, la mayoría centrados en la cocina vasca.

Vozpópuli se puso este jueves en contacto con un portavoz de Subijana, que ha declinado comentar esta información. FTI y La Finca tampoco han hecho comentarios, la compañía de los García-Cereceda se ha limitado a recordar que ahora están centrados en su negocio inmobiliario.