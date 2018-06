Adiós a los peajes: Sánchez resuelve el dilema del PP sobre las concesiones que llegan a su fin

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no prolongará por más tiempo la concesión de las primeras autopistas de peaje en España, que empezarán así a revertir al Estado a partir de noviembre de este año. Pero, además, esas vías quedarán excluidas de pago, es decir, circular por ellas no supondrá un coste adicional.

Así lo asegura el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una entrevista concedida a El País y que el rotativo publica en su edición de este lunes. La primera de las vías afectada por esta decisión será la AP-1, en el tramo Burgos-Armiñón, cuyo vencimiento está previsto para dentro de apenas cinco meses. Posteriormente, en 2019, llegará el turno de la AP-7, entre Alicante y Tarragona; y de la AP-4, entre Sevilla y Cádiz.

De esta forma, el Gobierno del PSOE da un paso más allá en la hoja de ruta diseñada por el anterior Ejecutivo, que había manifestado en numerosas ocasiones que no prolongaría las concesiones de peajes con próximos vencimientos, a pesar de las peticiones de las sociedades concesionarias (Itínere, para el caso de la AP-1, y Abertis para las otras dos vías).

Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy no terminó de definir cuál sería el destino de los peajes una vez que finalizara la concesión. La idea del Ministerio de Fomento que dirigía Íñigo de la Serna es que el coste de estas primeras autopistas de peaje ya estaba amortizado. No obstante, aún se planteaba la posibilidad de que fuera el Estado el que siguiera cobrando el peaje, una vez vencida la concesión, para sufragar el mantenimiento de esos tramos, que ya no correrían a cargo de la concesionaria.

Un coste mínimo de 27 millones al año

El nuevo Ejecutivo no ha tardado en dar respuesta al dilema: según vaya llegando el vencimiento de las autopistas de peaje, los pagos por su utilización quedarán automáticamente eliminados.

En 2021 llegará el vencimiento de otras dos autopistas de peaje: la AP-2 entre Zaragoza y la costa mediterránea y diversos tramos de la AP-7 (Tarragona-La Junquera y Montmeló-El Papiol). Sin embargo, el horizonte temporal del fin de estas concesiones trasciende la actual legislatura por lo que deberá ser el Gobierno resultante de las próximas elecciones el que tome una decisión definitiva.

En la entrevista, Ábalos asegura que la decisión tendrá un coste mínimo de 27 millones de euros por año para las concesiones que vencen en 2018 y 2019. Una cantidad a la que habría que añadir lo que el Estado no percibirá por los peajes en el caso de haberlos mantenido en vigor.