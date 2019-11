Subastas de datos y bancos de información: así es la patente registrada por Telefónica

Telefónica ha registrado en la WIPO una patente relacionada con el control de datos personales cuyos inventores son José María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica,Chema Alonso, responsable de datos de la compañía, y Antonio Guzmán, Head of Innovation & Discovery of Telefónica Aura. El operador propone remunerar al usuario en base a la importancia de los datos que comparta. Pese a que la patente no cita a la cuarta plataforma o a Aura, está directamente relacionada con ambos conceptos de Telefónica, cosa que confirman desde el operador. "El documento corresponde al registro de la cuarta plataforma. Se patenta la idea, el concepto, para registrar posteriormente la tecnología", aseguran.

Para ello el documento propone, entre otras cosas, un sistema de subasta de los datos del usuario del que no se dan detalles en profundidad. "El módulo de control de datos (o interfaz de control) permite la cesión de los datos según un modelo de venta directa o bien bajo subasta. Asimismo, permite interrumpir la compartición de los datos previamente cedidos", señala la patente, consultada por Vozpópuli.

El desbloqueo de los diferentes niveles de privacidad y la importancia de los datos compartidos irán directamente relacionados con la generosidad en la remuneración de quien los comparta.

La interacción entre el usuario y el sistema de control de datos se realizará mediante distintos interfaces, como es el caso de páginas web, aplicaciones, bots conversacionales o realidad aumentada

"En un ejemplo de realización, el sistema incluye además un repositorio de planes de recompensa para almacenar información acerca de distintas contraprestaciones que se ofrecen al usuario a cambio de modificar dichos niveles de privacidad. Las contraprestaciones son ofrecidas al usuario a través del módulo de control de datos. Las contraprestaciones pueden depender del tipo de datos, del consumidor concreto de los datos respecto al cual se modifican los niveles de privacidad y del fin con el que los datos serán explotados por dicho consumidor. Asimismo, las contraprestaciones pueden depender del grado de detalle de los datos", asegura la patente. José María Álvarez-Pallete ha explicado en numerosas ocasiones que el usuario podría obtener en el futuro descuentos o mejoras en servicios en función de la información personal que decida compartir.

El sistema, que recalca en todo momento que el usuario tendrá poder absoluto en cualquier momento sobre los datos que desee o no compartir, dispone también de un sistema de vigilancia que pondrá el punto de mira sobre las empresas que utilicen los datos.

"El usuario puede optar por un sistema de vigilancia automático que monitorice a las entidades recopiladoras de datos y desactive actividades de seguimiento de determinadas terceras partes. Esto aplica especialmente a acciones de recopilación de datos que se llevan a cabo durante la propia prestación de los servicios al usuario, si no se toman medidas para evitarlo. El ejemplo más evidente sería la recogida de cookies por parte de entidades mediadoras del mercado de la publicidad online, que obtienen un perfil de usuario a partir de ellas y lo ofrecen como reclamo a los potenciales anunciantes que participan en las subastas de huecos publicitarios en las webs visitadas por el usuario", concluye el texto de la patente.

Uso de bots y realidad aumentada

"Los bots o robots conversacionales se apoyan en técnicas de procesamiento de lenguaje natural para interactuar con los usuarios, por ejemplo de forma poco intrusiva a través de servicios de mensajería y por tanto constituyen una implementación preferente de la invención", refleja la patente aprobada por la WIPO.

La pretensión es contar con distintos métodos de comunicación con el cliente de telecomunicaciones, entre los que se encuentra también la realidad aumentada. "Otro tipo de interfaces puede cumplir perfectamente con el objeto de esta invención, como por ejemplo interfaces de realidad aumentada. De hecho la implementación preferente de esta invención presenta múltiples interfaces hombre-máquina disponibles simultáneamente de forma que el usuario o el sistema puede seleccionar el más adecuado para cada caso y situación".

