Los partidos votan a Herrero presidenta de la Airef aunque recelan de su independencia

Cristina Herrero, la que era mano derecha de José Luis Escrivá en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) hasta que él ocupó el cargo de ministro de Seguridad Social, cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios para ser nombrada su sucesora en la presidenta de la Airef, aunque algunos de ellos como PP, Ciudadanos, Vox o PDeCat han mostrado dudas sobre su independencia.

Así lo han manifestado tras su comparecencia de este martes en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, en la que Herrero ha presentado las líneas maestras de la Airef para los próximos seis años. La portavoz de Ciudadanos, por ejemplo, ha señalado que su grupo parlamentario votará a favor de nombrarla presidenta de la Airef, pero ha reconocido que el hecho de "que su anterior jefe sea ministro de Seguridad Social genera un poco de incertidumbre".

"Nosotros no tenemos inconveniente en que sea presidenta de la Airef, estamos a favor de que sea una mujer y no dudamos de que ha sido propuesta por méritos propios. Pero lo que esté grupo se plantea es la capacidad de injerencia del Gobierno sobre esta autoridad que debería ser independiente", ha planteado el portavoz de Vox, comparando las intervenciones que ha hecho el Gobierno en otras instituciones como RTVE o la agencia Efe.

El Partido Popular ha compartido esta visión: "nos surgen ciertas dudas porque el Gobierno es supervisado por la Airef y su expresidente ha cambiado en cuestión de minutos de ser presidente del supervisor a ser ministro socialista", sin que hayan "pasado dos años de incompatibilidad".

Le pedimos que sea inmune a todo tipo de injerencias políticas", ha exigido el portavoz del PP

"No tengo ningún motivo para dudar de usted pero debo advertirle de situaciones en las que se va a encontrar porque va a pesar sobre usted y sobre la insitutución una amenaza que ya ha desacreditado a otros organismos públicos: esa amenaza no es otra que el afán sin límite de Pedro Sánchez y su equipo de controlar todas las instituciones independientes de este país".

Aún así, el PP votará a favor de su candidatura. "Entendemos que los méritos le avalan, consideramos que su conocimiento de la Administración Pública y su conocimiento de la propia Airef avala su candidatura. No vamos a hacer preguntas pero sí pedimos una comparecencia lo más rápido posible", ha resaltado el portavoz.

En el mismo sentido se ha manifestado el diputado de PDeCat que ha preguntado cuál será el criterio de la institución a la hora de acometer o no un encargo del Gobierno. Desde ERC, también han acusado a la institución de sesgos políticos.

"Usted ha hablado mucho de la independencia de la Airef, sin embargo sus previsiones sobre el crecimiento del PIB de Cataluña en los meses posteriores a octubre de 2017 nos llamaron la atención porque no tenían una base sólida y entendemos que estaban motivadas por criterios más políticos que económicos. No le vamos a preguntar por este informe y le damos un voto de confianza, pero le pediríamos que usted que tiene un perfil más técnico que su precedesor no se deje sucumbir por las presiones políticas", ha pedido el portavoz de ERC.

Unidas Podemos ahora sí confía

Por su parte, Unidas Podemos ha reconocido un cambio en su pensamiento sobre la Airef, ya que el grupo ha dejado atrás las sospechas que tenía cuando se constituyó la Airef de que no era independiente y ahora sí se fía de su papel independiente.

"Teníamos desconfianza de la independencia de la institución dado que su presidente fue nombrado por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por lo que siempre hemos tenido ciertas sospechas. Pero en los últimos seis años, el propio desarrollo de su trabajo y algunos de sus informes nos han hecho matizar nuestra posición respecto al papel que han podido cumplir. Por lo que en contra de nuestra sospecha han demostrado independencia", ha dicho el portavoz del partido de Iglesias en la Comisión de Hacienda.

La personalidad de quien ocupa la presidencia es determinante para garantizar la independencia de la institución", se defiende Herrero

Herrero se ha defendido de las insinuaciones sobre la independencia de la institución. "Me gustaría dejar claro que la independencia está bastante garantizada por la ley y la independencia efectiva depende de las personas que componen la Airef, del equipo directivo y de la presidencia. Mi garantía de independencia permanece intacta cualquiera que sea el destino al que vaya el presidente. Airef se juega mucho en esa independencia, tenemos una reputación que tenemos que mantener, la perdida de independencia sería una pérdida de reputación que no estamos dispuestos a asumir", ha destacado.

Durante su primera intervención, ya había dicho que "la personalidad de quien ocupa la presidencia es determinante" para garantizar la independencia de la institución.

Líneas estratégicas hasta 2026

Herrero ha informado a la Comisión de que la Airef quiere dar un paso más allá en su papel de supervisor de las reglas fiscales y convertirse en una institución que participe activamente en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que pueda evaluar por ley la eficacia de las políticas públicas, como ya adelantó Vozpópuli.

"Quiero convertir a la Airef en una institución que participe en el proceso presupuestario y que ayude en la formación de consensos", ha destacado, al tiempo que ha reivindicado la "imparcialidad" de la institución y su transparencia.

Herrero ha invitado a los líderes de todos los partidos políticos a mantener reuniones para poder explicarles el papel que aspira a tener la institución bajo su mandato. "Queremos ser útiles para el legislador y todo el espectro político. Aspiro a que la Airef sea una institución abierta y útil para el Parlamento. No aspiro a ser una oficina presupuestaria pero sí que todos los grupos supieran que trabajamos para el interés general", ha recalcado.

"La evaluación de las políticas públicas debe incorporarse como una actividad fija de la Airef, la evaluación tiene entidad propia y es parte de la evaluación fiscal"

Ha señalado que en los seis años de su mandato quiere avanzar en ciertos cambios: establecer una programación presupuestaria plurianual, en vez de planear los Presupuestos a un año vista; preparar escenarios macroeconómicos a medio plazo -también en vez de un año- y avanzar en la institucionalización de la Airef como un organismo que evalúe las políticas públicas de forma sistemática.

Quiere además reforzar los "mecanismos de alerta temprana" y llevar a cabo un seguimiento mensual del cumplimiento de los objetivos fiscales de todas las Administraciones -incluidas las corporaciones locales o ayuntamientos-. Están trabajando en la elaboración de unos indicadores de sostenibilidad.