Pallete asegura que la regulación impide a Telefónica competir con los pequeños operadores

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, ha cargado de nuevo contra el marco regulatorio que permite, según su opinión, competir con ventaja a las OTT (Over The Top), empresas como Google, WhatsApp, Facebook o Amazon, entre otras.

En esta ocasión, además, se ha referido a los Operadores Móviles Virtuales, empresas que ofrecen servicio a través de las redes de telecomunicaciones de los grandes operadores, un mercado regulado por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).

"La prueba de que el marco actual no funciona es que, además de competir con las OTT’s, hay cientos de pequeñas operadoras de telecomunicaciones en Europa que nacen fuera de las dinámicas competitivas, amparados en una regulación obsoleta", ha manifestado el primer ejecutivo del operador español.

Además, ha puesto sobre la mesa el compromiso inversor que Telefónica tiene respecto a estos actores más pequeños. "Así no se puede competir. Así solo se perpetúan ventajas especulativas para unos pocos a costa de debilitar a los que tienen un firme compromiso inversor, minando gravemente su capacidad de liderar la digitalización de la sociedad y perjudicando por tanto la misma. Es clave contar con mercados de telecomunicaciones sólidos, competitivos y sostenibles en cada uno de los países europeos, permitiendo y fomentando la consolidación intramercado”, ha precisado.

Tecnología 5G

En opinión de Álvarez-Pallete, la regulación actual pone en peligro el desarrollo de tecnologías como el 5G. “No pueden seguir compitiendo en el mismo campo compañías reguladas con otras que no lo están; peligra el desarrollo de tecnologías como el 5G”, y ha añadido que "Europa no puede ser el terreno de juego, tiene que ser el jugador".

Una petición de cambios regulatorios que no ha circunscrito únicamente al marco regulatorio español. Lo ha hecho extensible a la Unión Europea. "Si queremos competir en la Cuarta Revolución Industrial hay que actuar de inmediato sobre los actuales sistemas de regulación. Y no hablo sólo de España, sino de Europa. La Nueva Economía exige nuevas reglas en todos los ámbito. No se trata de regular más, sino de desregular más", ha subrayado.

Nueva tasa a las tecnológicas

La semana pasada el Gobierno anunció una nueva tasa a las empresas tecnológicas por la cual aquellas compañías que ofrezcan servicios de telecomunicaciones sin numeración (videoconferencias, mensajería instantánea, correo electrónico...) estaránobligadas a abonar un impuesto.

En concreto lo harán las que ofrezcan los servicios antes mencionados y facturen por este concepto más de un millón de euros al año. El gravamen será de un euro por cada mil euros ingresados.