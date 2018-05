Hasta 12 euros el mega: lo que pagarás si viajas al extranjero y no quitas el roaming

Las tarifas internacionales de los operadores de telecomunicaciones son muy distintas de las locales. La diferencia de precios de las llamadas o conexiones de datos realizadas desde Europa -ya no hay roaming dentro de la UE- difiere mucho de las ejecutadas desde fuera del viejo continente.

Vodafone dejará de ofrecer roaming gratuito en los Estados Unidos a los nuevos clientes, una opción que seguirá manteniendo en los antiguos. Era el único de los grandes que ofrecía esta posibilidad. Según fuentes de la compañía, la decisión se debe a un alineamiento del negocio con el resto de países en los que opera Vodafone. España era el único en el que se ofrecía esta posibilidad en EEUU.

El roaming es en muchos casos un problema para el usuario y un negocio para el operador, aunque no tanto como se puede pensar, pues las compañías deben pagar por el tráfico internacional a otras compañías cuando sus clientes utilizan sus redes. El testimonio de una clienta de uno de estas grandes compañías que responde a las iniciales B.T., es palmario en este sentido.

El precio por 1MB de datos es en prácticamente todos los operadores de 12,10 euros. Descargar una fotografía en el extranjero con cierta calidad (3MB de peso) supone un coste de 36 euros

"Olvidé desactivar la itinerancia de datos de mi teléfono y al aterrizar en Suiza me asaltó la duda de si el roaming en la Unión Europea incluía o no a ese país. Al final deshabilité los datos, pero en los nueve minutos que transcurrieron hasta ese momento se produjo la descarga de varios mensajes de WhatsApp. La factura abonada solo por esa conexión fue de 60 euros, que el operador no me perdonó pese a que le informé sobre lo sucedido", explica a este medio B.T.

Y es que aquellos usuarios que viajen a un país del extranjero serán facturados con la tarifa internacional de su operador si no inhabilitan el tráfico de voz y datos en el extranjero. En la mayoría de los teléfonos esta operación consiste en activar o desactivar una pestaña dentro de la configuración con el nombre 'Itinerancia'. Si se activa, el móvil, automáticamente, entrará en una suerte de modo avión al salir del país de origen de la tarifa contratada por el usuario. Es interesante contemplar esta opción, dado que la mayoría de los operadores lo activan de forma automática a sus usuarios.

Todos los operadores ofrecen la posibilidad de contratar bonos si viajamos con frecuencia fuera de nuestras fronteras, pero si no es algo que tengas en mente, estas son las tarifas internacionales que se aplican por defecto algunas de las grandes telcos (precios con IVA).

Movistar

Si vamos a las tarifas internacionales más caras, la mayoría de ellas corresponden a los países que se encuentran en Asia y Oceanía, los antípodas de España, y también a Hispanoamérica.

El coste del mega de datos de conexión a Internet fuera de España -y de la UE- en el caso de Movistar es de 12,10 euros -un precio prácticamente estándar para la mayor parte de los operadores españoles-. Si vamos a las llamadas realizadas desde, por ejemplo, Tailandia o Australia, países situados en una de las zonas más caras, nos encontramos con que el coste por minuto de una comunicación de voz a España es de 3,03 euros, más 1,94 euros de establecimiento de llamada. Si la comunicación es a otro destino el coste por minuto es de casi 5 euros. El precio del mensaje corto es de 1,21 euros a cualquier destino.

Orange

En el caso de Orange llamar desde Tailandia o Australia tiene un coste de 3,15 euros más 1,21 euros de establecimiento de llamada. Las llamadas recibidas se facturan a un precio de 2,66 euros. El uso de los datos, supone lo mismo que en el caso de Movistar: 12,10 euros el mega.

Las tarifas para uno de los países más cercanos a la UE, región como hemos dicho donde se llama y navega desde cualquier país con la misma tarifa local, son más reducidas. En el caso de Suiza, por ejemplo, el precio por minuto -de las llamadas realizadas y recibidas- es de 1,69 euros el minuto y de 1,21 euros para el establecimiento.

MásMóvil

En el caso de MásMóvil los precios son sensiblemente inferiores respecto a Movistar y Orange, quitando el establecimiento de llamada.

Sin embargo si analizamos el coste del MB de datos fuera de España, su precio es mucho más económico. Se sitúa en el entorno de los seis euros. La mitad que su competencia.