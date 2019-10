Pablo Casado: "España no está reconociendo los impuestos que va a subir"

Pablo Casado ha entrado en la polémica de la advertencia de la Comisión Europea sobre las cuentas públicas de España, y ha asegurado que el país "no está reconociendo los impuestos que va a subir", en contra de las declaraciones al respecto de la Ministra de Economía, Nadia Calviño, que ha tratado de restar hierro al asunto.

El líder del PP ha ofrecido una conferencia en el XXII Congreso que el Instituto de la Empresa Familiar celebra en Murcia, sin papeles, y con guiños constantes al auditorio, formado por unos 600 representantes de la empresa familiar española. "A mí también me gusta Palencia, pero también me gusta estar aquí, con ustedes", ha dicho en referencia a la ausencia en el congreso de Pedro Sánchez, quien estaba anunciado para clausurar el evento y que el domingo comunicó que no acudiría (ocupará su lugar la Ministra de Hacienda, María José Montero).

"El Gobierno de España ha incumplido hasta nueve parámetros económicos, y la carta que llegó al Gobierno hace unos días pone de manifiesto que hay una demanda para reducir el déficit en más de 6.000 millones de euros", ha destacado Casado. "España no está reconociendo los impuestos que va a subir", ha manifestado.

"Sánchez ha sido elegido por una moción de censura destructiva", ha dicho Casado

La Comisión Europea envió la pasada semana una misiva al Gobierno español en la que advertía que el borrador presupuestario enviado a las autoridades comunitarias corre el riesgo de incumplir los objetivos de déficit y deuda marcados por Bruselas.

La ministra Calviño negó que la carta pueda ser interpretada como una "bronca" y que se ha enviado a todos los países con una situación similar.

Bajadas de impuestos

Casado ha prometido en su intervención en el congreso del IEF que, si el PP llega al Gobierno, bajará todo tipo de impuestos.

"La Constitución permite un margen de prima al ganador, podría haber hasta 400 diputados en el Congreso", ha apuntado Casado

El presidente nacional del PP ha asegurado que se suprimirá por ley el impuesto de sucesiones, entre otros; que rebajará el impuesto de sociedades, por debajo del 20%; y que planteará "no la subida de las cotizaciones sociales, sino en la medida de los posible, bajarlas, hacer más competitiva la contratación".

También ha prometido la supresión de actos jurídicos documentados para la adquisición de vivienda y "flexibilidad laboral". En resumen, ha indicado, "una reforma fiscal para inyectar 16.000 millones de euros y la contratación de 300.000 personas nuevas en el mercado laboral".

"Sánchez no ha sido capaz de revalidar sus acuerdos con Unidas Podemos, ni siquiera con su propio partido, mi compromiso es de desbloqueo institucional y por supuesto de un plan para España audaz y decidido para parar esta crisis económica a tiempo", ha dicho.

Resultado electoral

Al término de su conferencia, Casado ha respondido a preguntas formuladas por los asistentes. Sobre la próxima convocatoria electoral, ha advertido que Sánchez ha sido elegido por una "moción de censura destructiva".

"En su investidura [Pedro Sánchez] dejó claro que quería revalidar su pacto con Podemos, no rechazó seguir una posición negociadora con el independentismo, y que quería borrar las reformas que había realizado el PP", ha lamentado.

"Necesitamos un escaño más que el PSOE para desbloquear la situación actual, lo hemos hecho al ser capaces de negociar con otros partidos sin renunciar a nuestro programa, cuando hemos acudido a reuniones con el PSOE hemos ido con la mano tendida", ha declarado. A Sánchez "le hemos dicho que le podíamos garantizar la estabilidad, incluso los presupuestos podían pactarse con los requisitos de bajar impuestos, amortizar deuda y reducir déficit, pero no fue posible", ha sostenido.

"Si se plantean reformas electorales, nosotros las estudiaremos, la Constitución permite un margen de prima al ganador, podría haber hasta 400 diputados en el Congreso; CIudadanos ha planteado poner una barrera de acceso al Congreso del 3%, que dejaría fuera a los nacionalistas, pero creo que no es el momento.